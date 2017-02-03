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Виталий Мутко: арена ЧМ-2018 в Екатеринбурге может быть сдана раньше срока

Стадион в Екатеринбурге, на котором в 2018 году пройдут матчи ЧМ-2018, может быть введен в строй с опережением срока, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мутко в пятницу посетил Екатеринбург с рабочим визитом.

"Очень удовлетворен стадионом "Центральный". Не только я, были с нами представители контролирующих служб, график с опережением идет. По сути дела, сегодня установлена кровля, закрыт контур, все инженерные системы заведены на стадион, идет отделка, бетонные работы практически завершены.

Уверен, в мае-июне будем выходить на засеивание газона. Все идет по графику. Не хочется забегать вперед, но если такие темпы будут, то (стадион) может быть введен с опережением срока", - цитирует Мутко "Р-Спорт".

По словам вице-премьера РФ, "стадион "Уралмаш" - первый введенный в эксплуатацию объект, который создан для проведения чемпионата мира как тренировочная база одной из команд".

"И сейчас он используется командой "Урал" на время реконструкции "Центрального". А манежем я очень доволен, уникальный объект. Такие манежи позволяют тренироваться, играть в футбол. Мне странно (что не проводятся матчи РФПЛ), нужно посмотреть.

Мы просто идем все время на поводу у мнения каких-то клубов, должны быть требования для всех одинаковые. Есть предел, три тысячи, можно играть. Манеж надо использовать два тура, или вручную переносить календарь, играть на юге страны", - сказал Мутко.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой оргкомитета "Россия-2018", "Центральный", который к мундиалю получил название "Екатеринбург Арена", является ключевым объектом Свердловской области в рамках подготовки к чемпионату мира-2018, а строительная готовность стадиона, рассчитанного на 35 тысяч зрительских мест, составляет 54%.
Теги: Мутко
Сегодня, 13:33
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№1 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 13:56) #
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Не надо раньше срока... Сдайте, млять, во время, но чтобы потом не переделывать
Регистрация: 21.09.2015
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