Валерий Карпин: по работе на поле Моуринью ничем не отличается от обычных тренеров

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о том, что увидел на стажировках у Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.— По работе на поле — ничем. Упражнения стандартные, большой разницы с другими тренерами не заметил.— Думаю, в психологии. Умении найти контакт с игроками. На днях прочитал в интервью Пепейна Линдерса, ассистента Клоппа, что в нынешних успехах "Ливерпуля" двадцать процентов тактики и восемьдесят — психологии. В целом во всех клубах это соотношение сохраняется. Кое-где бывает, что тренер чуть больше погружен в тактические построения.— К Клоппу. Или снова к Гвардьоле. В "Баварии" провел у него неделю. В Италии есть минимум пять команд… Но просто приезжать и смотреть тренировки — слишком поверхностно. Все самое интересное скрыто за пределами поля. Находиться с командой 24 часа в сутки, слушать теорию, указания перед тренировкой, когда разжевывают суть каких-то упражнений, — вот это было бы здорово! К сожалению, туда никто не пустит.— Да. Можешь наблюдать за тренировками, какие-то вопросы задать. Но заглянуть внутрь не позволяют.— Скорее всего. У каждого свои профессиональные секреты. Журналисты же не раскрывают источники информации.— "Квадрат" четыре в два, участок поля — двадцать на двадцать. В два касания!— При таком раскладе мяч отнять нереально. По мне — абсолютно бессмысленное упражнение. Как и кроссы по пятнадцать километров, которые в юности бегали то по колено в снегу, то в душном манеже.