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Валерий Карпин: по работе на поле Моуринью ничем не отличается от обычных тренеров
Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о том, что увидел на стажировках у Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.
— Вы ездили на стажировку к Моуринью, когда он возглавлял "Реал". Понаблюдав за его тренировками, поняли, чем Жозе отличается от всех?
— По работе на поле — ничем. Упражнения стандартные, большой разницы с другими тренерами не заметил.
— В чем же его секрет?
— Думаю, в психологии. Умении найти контакт с игроками. На днях прочитал в интервью Пепейна Линдерса, ассистента Клоппа, что в нынешних успехах "Ливерпуля" двадцать процентов тактики и восемьдесят — психологии. В целом во всех клубах это соотношение сохраняется. Кое-где бывает, что тренер чуть больше погружен в тактические построения.
— Еще к кому вам было бы любопытно отправиться на стажировку?
— К Клоппу. Или снова к Гвардьоле. В "Баварии" провел у него неделю. В Италии есть минимум пять команд… Но просто приезжать и смотреть тренировки — слишком поверхностно. Все самое интересное скрыто за пределами поля. Находиться с командой 24 часа в сутки, слушать теорию, указания перед тренировкой, когда разжевывают суть каких-то упражнений, — вот это было бы здорово! К сожалению, туда никто не пустит.
— Так и у Моуринью с Гвардьолой было?
— Да. Можешь наблюдать за тренировками, какие-то вопросы задать. Но заглянуть внутрь не позволяют.
— Если бы к вам на стажировку приехал коллега — тоже не пустили бы?
— Скорее всего. У каждого свои профессиональные секреты. Журналисты же не раскрывают источники информации.
— Самое необычное упражнение, которое видели у известного тренера, — но своей команде точно не дадите?
— "Квадрат" четыре в два, участок поля — двадцать на двадцать. В два касания!
— И что?
— При таком раскладе мяч отнять нереально. По мне — абсолютно бессмысленное упражнение. Как и кроссы по пятнадцать километров, которые в юности бегали то по колено в снегу, то в душном манеже.
СЭ
— Вы ездили на стажировку к Моуринью, когда он возглавлял "Реал". Понаблюдав за его тренировками, поняли, чем Жозе отличается от всех?
— По работе на поле — ничем. Упражнения стандартные, большой разницы с другими тренерами не заметил.
— В чем же его секрет?
— Думаю, в психологии. Умении найти контакт с игроками. На днях прочитал в интервью Пепейна Линдерса, ассистента Клоппа, что в нынешних успехах "Ливерпуля" двадцать процентов тактики и восемьдесят — психологии. В целом во всех клубах это соотношение сохраняется. Кое-где бывает, что тренер чуть больше погружен в тактические построения.
— Еще к кому вам было бы любопытно отправиться на стажировку?
— К Клоппу. Или снова к Гвардьоле. В "Баварии" провел у него неделю. В Италии есть минимум пять команд… Но просто приезжать и смотреть тренировки — слишком поверхностно. Все самое интересное скрыто за пределами поля. Находиться с командой 24 часа в сутки, слушать теорию, указания перед тренировкой, когда разжевывают суть каких-то упражнений, — вот это было бы здорово! К сожалению, туда никто не пустит.
— Так и у Моуринью с Гвардьолой было?
— Да. Можешь наблюдать за тренировками, какие-то вопросы задать. Но заглянуть внутрь не позволяют.
— Если бы к вам на стажировку приехал коллега — тоже не пустили бы?
— Скорее всего. У каждого свои профессиональные секреты. Журналисты же не раскрывают источники информации.
— Самое необычное упражнение, которое видели у известного тренера, — но своей команде точно не дадите?
— "Квадрат" четыре в два, участок поля — двадцать на двадцать. В два касания!
— И что?
— При таком раскладе мяч отнять нереально. По мне — абсолютно бессмысленное упражнение. Как и кроссы по пятнадцать километров, которые в юности бегали то по колено в снегу, то в душном манеже.
СЭ
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