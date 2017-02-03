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Валерий Карпин: по работе на поле Моуринью ничем не отличается от обычных тренеров

Бывший тренер "Спартака" Валерий Карпин рассказал о том, что увидел на стажировках у Жозе Моуринью и Хосепа Гвардиолы.

— Вы ездили на стажировку к Моуринью, когда он возглавлял "Реал". Понаблюдав за его тренировками, поняли, чем Жозе отличается от всех?

— По работе на поле — ничем. Упражнения стандартные, большой разницы с другими тренерами не заметил.

— В чем же его секрет?

— Думаю, в психологии. Умении найти контакт с игроками. На днях прочитал в интервью Пепейна Линдерса, ассистента Клоппа, что в нынешних успехах "Ливерпуля" двадцать процентов тактики и восемьдесят — психологии. В целом во всех клубах это соотношение сохраняется. Кое-где бывает, что тренер чуть больше погружен в тактические построения.

— Еще к кому вам было бы любопытно отправиться на стажировку?

— К Клоппу. Или снова к Гвардьоле. В "Баварии" провел у него неделю. В Италии есть минимум пять команд… Но просто приезжать и смотреть тренировки — слишком поверхностно. Все самое интересное скрыто за пределами поля. Находиться с командой 24 часа в сутки, слушать теорию, указания перед тренировкой, когда разжевывают суть каких-то упражнений, — вот это было бы здорово! К сожалению, туда никто не пустит.

— Так и у Моуринью с Гвардьолой было?

— Да. Можешь наблюдать за тренировками, какие-то вопросы задать. Но заглянуть внутрь не позволяют.

— Если бы к вам на стажировку приехал коллега — тоже не пустили бы?

— Скорее всего. У каждого свои профессиональные секреты. Журналисты же не раскрывают источники информации.

— Самое необычное упражнение, которое видели у известного тренера, — но своей команде точно не дадите?

— "Квадрат" четыре в два, участок поля — двадцать на двадцать. В два касания!

— И что?

— При таком раскладе мяч отнять нереально. По мне — абсолютно бессмысленное упражнение. Как и кроссы по пятнадцать километров, которые в юности бегали то по колено в снегу, то в душном манеже.

СЭ
Теги: Карпин
Сегодня, 13:52
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:56) #
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Та же голова, те же ноги, а где титулы?


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