Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Валерий Рейнгольд: ничего плохого в капитанстве Дзюбы не вижу

Ветеран "Спартака" Валерий Рейнгольд высказался относительно назначения нападающего "Зенита" Артема Дзюбы капитаном команды.

"Если тренер и команда не против, то почему не быть капитаном? Ничего плохого в капитанстве Дзюбы не вижу. Самое главное, чтобы он был капитаном не только на поле, но и в раздевалке, автобусе и даже в быту.

Он человек опытный, игрок сборной. Думаю, у него всё получится", - цитирует Рейнгольда "Чемпионат".
Теги: Рейнгольд Дзюба Зенит
Сегодня, 13:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.