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Агент: "Рубин" поступает неправильно по отношению к Кверквелия

"Рубин" ведет себя неправильно, не давая шанс проявить себя защитнику Соломону Кверквелии и при этом не отпуская его в другую команду, заявил агент 24-летнего игрока сборной Грузии Реваз Челебадзе.

"Он готовится, хорошо сыграл с софийским ЦСКА. Но с его будущим пока ничего не решено, пока только одни разговоры, насколько я знаю, с "Локомотивом". "Рубин" готов его отпустить, но, видимо, пока не договорились по цене.

"Рубин" должен дать ему шанс на поле или отпустить, хотя бы в аренду. Так, как они делают, нельзя, это неправильно", - цитирует агент ТАСС.
Теги: Рубин Кверквелия
Сегодня, 14:53
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№1 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 15:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рубин не отпускает Кверквелию в Локомотив, а Локомотив не продает Миранчука в Рубин, какие все клубы плохие, а агенты и игроки хорошие.


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Регистрация: 14.08.2008
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