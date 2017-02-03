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Агент: "Рубин" поступает неправильно по отношению к Кверквелия
"Рубин" ведет себя неправильно, не давая шанс проявить себя защитнику Соломону Кверквелии и при этом не отпуская его в другую команду, заявил агент 24-летнего игрока сборной Грузии Реваз Челебадзе.
"Он готовится, хорошо сыграл с софийским ЦСКА. Но с его будущим пока ничего не решено, пока только одни разговоры, насколько я знаю, с "Локомотивом". "Рубин" готов его отпустить, но, видимо, пока не договорились по цене.
"Рубин" должен дать ему шанс на поле или отпустить, хотя бы в аренду. Так, как они делают, нельзя, это неправильно", - цитирует агент ТАСС.
"Он готовится, хорошо сыграл с софийским ЦСКА. Но с его будущим пока ничего не решено, пока только одни разговоры, насколько я знаю, с "Локомотивом". "Рубин" готов его отпустить, но, видимо, пока не договорились по цене.
"Рубин" должен дать ему шанс на поле или отпустить, хотя бы в аренду. Так, как они делают, нельзя, это неправильно", - цитирует агент ТАСС.
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