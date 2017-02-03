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Сборная России перед Кубком конфедераций проведет сбор в Австии

Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед матчами Кубка конфедераций-2017, рассказал источник, близкий к РФС.

"Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии. Даты сбора на данный момент окончательно не определены", - цитирует источник ТАСС.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
Теги: Сборная России
Сегодня, 14:59
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№8 Написал: Campos Москва (Сегодня, 15:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Савелий
По кой фуй базы дома строят, стадионы? Зачем весной ехать в Австрию? Валюту отдавать австриякам с какого перепугу? Кто в доле, Виталя?


Сперва тоже хочется вопросить, но возможно удастся сыграть контрольные с европейскими сборными, там всё рядом.
Регистрация: 26.12.2008
№7 Написал: sunsun (Сегодня, 15:39) #
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Болеет за:
«Зенит»
Заставить и сборную и клубы сборы проводиь в Сочах да в Крыму.
Плять, вот и хоккеисты ездят с какого-то на сборы в Чухляндию.
Регистрация: 26.07.2016
№6 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:32) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Савелий
Кто в доле, Виталя?

Виталя и в доле.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№5 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 15:30) #
  • +5
  •  (5)
online

По кой фуй базы дома строят, стадионы? Зачем весной ехать в Австрию? Валюту отдавать австриякам с какого перепугу? Кто в доле, Виталя?
Регистрация: 28.12.2015
№4 Написал: casabl (Сегодня, 15:28) #
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А как насчёт у нас во дворе в коробке погонять в мяч?
И школьный стадиончик не так уж плох.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№3 Написал: sergei23 Самара (Сегодня, 15:26) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Бред! Дома надо сбор там где играешь! еще пусть во время чемпионата мира в Финляндию едут тренироваться! что там у людей в голове? rage
Регистрация: 24.10.2010
№2 Написал: ffora russia (Сегодня, 15:19) #
  • +1
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А ОПЛАТА СБОРА ПОЙДЕТ НА СЧЕТ МУДАКО
Регистрация: 24.05.2016
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 15:13) #
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И сыграет с австияками????
Регистрация: 26.01.2007
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