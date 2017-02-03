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Сборная России перед Кубком конфедераций проведет сбор в Австии
Сборная России проведет тренировочный сбор в Австрии перед матчами Кубка конфедераций-2017, рассказал источник, близкий к РФС.
"Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии. Даты сбора на данный момент окончательно не определены", - цитирует источник ТАСС.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
"Тренировочный сбор команды перед Кубком конфедераций пройдет в Австрии. Даты сбора на данный момент окончательно не определены", - цитирует источник ТАСС.
Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Участие в турнире примут сборные России, Германии, Португалии, Австралии, Новой Зеландии, Чили, Мексики, а также победитель Кубка Африки-2017. Россия сыграет в одной группе с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.
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