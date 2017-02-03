"Крылья Советов" проявляют интерес к нападающему "Сельты"

"Крылья Советов" интересуются к форварду "Вальядолида" Деяну Дражичу, который принадлежит "Сельте", информирует Mozzart Sport.



Конкурентом в борьбе за 21-летнего сербского футболиста может стать "Насьональ", но в самарской команде готовы предложить игроку более высокую зарплату.