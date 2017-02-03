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Арсений Логашов перейдет в "Тосно" свободным агентом

Защитник "Локомотива" Арсений Логашов станет игроком "Тосно", заявил генеральный директор клуба из Ленинградской области Вячеслав Матюшенко.

"Мы договорились с "Локомотивом", что Логашов переходит к нам как свободный агент. Сегодня будет подписан контракт до конца сезона", - цитирует функционера ТАСС.
Теги: Логашов Локомотив Тосно
Сегодня, 15:22
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