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Артем Дзюба предстал в образе капитана Джека Воробья (фото)

Нападающий Артем Дзюба, назначенный вчера капитаном "Зенит" предстал в образе киногероя Джека Воробья. Футболист выложил обработанное изображение в Инстаграме.

"Капитан Артем Воробей", - подписал картинку Дзюба, сопроводив хештегами "капитанишка", "капитанище" и "скоро в деле на пределе".

Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 15:30
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(6)
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№32 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Джон Уорд, или Пташка, также известный под именем Джек Воробей, был английским пиратом рубежа XVII века.."

Артем Пташка-новый капитан лазурных
Регистрация: 14.12.2011
№31 Написал: den989 (Сегодня, 16:55) #
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online

Капитан москвич и коренной спартаковец который писдит их в раздевалке.Жрите быдлоскот smile
Регистрация: 3.02.2017
№30 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
долпаеп он а не капитан!все какое-то детство в жопе играет


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№29 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 16:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
В таком случае уместно сравнение с Зе, который забил 5.

Меня вполне устраивает сколько забивает Зе Луиш, он хорош в подыгрыше и голевых передач у него хватает.
Регистрация: 12.02.2012
№28 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
клоун пля, толи еще будет laughing


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№27 Написал: den989 (Сегодня, 16:48) #
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online

А может лучше тренироваться чем любоваться самим собой?
Регистрация: 3.02.2017
№26 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 16:40) #
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Болеет за:
«Зенит»
Похоооож! Хорошие ассоциации с известным кинообразом. Артем жги еще!!
Регистрация: 15.03.2009
№25 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 16:38) #
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Цитата: nami-sv
натуральный бомжара

laughing


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№24 Написал: den989 (Сегодня, 16:37) #
  • -2
  •  (10)
online

Бомжи,уж помолчите.У вас капитан коренной спартаковец и точка.Кучу дерьма на вас вылили что бы вы там не говорили.У команды без принципов и традиций нет будущего.Вам кинули кость как стаду вы и на задние лапки встали Посмещище.Так что лучше промолчать идиотские ваши отмазки выглядят очень глупо уж не позорьтесь дальше
Регистрация: 3.02.2017
№23 Написал: safonas (Сегодня, 16:34) #
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где-то в далекой Франции всплакнул Эмери disappointed_relieved


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№22 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 16:33) #
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  •  (8)
online
Болеет за:
«Реал»
Цитата: DedMoroZ
Цитата: Sergeevich
Дзюба забил 8 мячей (1 с пенальти), а ваша "звезда мирового масштаба" Промес 6 мячей.

Я тебе больше скажу,он забил поболее и Глушакова с Кутеповым. Но вот беда,он нападающий,а они все нет. laughing

Ну так кто ж виноват что ваши напы забивают еще меньше?
В таком случае уместно сравнение с Зе, который забил 5.

Но теперь то у вас есть Адриано)
Регистрация: 26.09.2015
№21 Написал: LIAZ677 (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (8)

Идиот ...
Регистрация: 3.04.2013
№20 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (5)

Ну в принципе все логично, один вор и преступник берет пример с другого, как там вковский мем гласит: ничего необычного, листайте дальше smirk
Регистрация: 22.06.2016
№19 Написал: nami-sv (Сегодня, 16:26) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Ну натуральный бомжара. laughing
Регистрация: 9.08.2015
№18 Написал: DedMoroZ Россия (Сегодня, 16:23) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergeevich
Дзюба забил 8 мячей (1 с пенальти), а ваша "звезда мирового масштаба" Промес 6 мячей.

Я тебе больше скажу,он забил поболее и Глушакова с Кутеповым. Но вот беда,он нападающий,а они все нет. laughing
Регистрация: 12.02.2012
№17 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 16:08) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Реал»
Ваганыч,
Дзюба забил 8 мячей (1 с пенальти), а ваша "звезда мирового масштаба" Промес 6 мячей.

А дальше можете додумывать сами, статистика покажет лучше любых рассуждений wink

ЗЫ: от того что хрюшки "минусуют" статистика не поменяется)
Регистрация: 26.09.2015
№16 Написал: Ваганыч (Сегодня, 16:01) #
  • 0
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Цитата: Sergeevich
Не дает им покоя что Дзюбу бесплатно отдали)

Глупенькая , да ради того что он с вами сейчас вытворяет , мы б ещё и доплатили вам....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№15 Написал: m7rf_2 Москва (Сегодня, 16:01) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
"скоро в деле наперделе"???
Красавчик, весь уже газом пропитался...
Регистрация: 11.06.2016
№14 Написал: solig65 (Сегодня, 16:00) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
На спи..ные у Вовчика деньги повязку купил у цыгана..вот чмо
Регистрация: 21.07.2016
№13 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:59) #
  • +1
  •  (13)

Вылитый цыган. Мирча, всплакнув, подал документы на усыновление.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008
№12 Написал: Канада (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Нападающий Артем Дзюба, назначенный вчера капитаном "Зенита" предстал в образе Тёмы Дубовья.



Регистрация: 6.12.2016
№11 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 15:58) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Реал»
Одни хрюшки на ветке. Не дает им покоя что Дзюбу бесплатно отдали)
Регистрация: 26.09.2015
№10 Написал: Ваганыч (Сегодня, 15:57) #
  • +3
  •  (11)

Молодец артём !!!!.... Опусти ещё ниже ( хотя казалось бы куда ) звания капитана зинита ....


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с высоты моей должности и статуса я вполне информирован(с)
Регистрация: 23.12.2015
№9 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 15:54) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Реал»
Нападающий Артем Дзюба, назначенный вчера капитаном "Зенит" предстал в образе киногероя Джека Воробья. Футболист выложил обработанное изображение в Инстаграме.


Капитана Джека Воробья! blush
Регистрация: 26.09.2015
№8 Написал: Avtokrat (Сегодня, 15:49) #
  • +3
  •  (13)

Даааа.... Зенит докатился.
Регистрация: 26.05.2012
№7 Написал: vlees (Сегодня, 15:42) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: NIK-68
Не дай Бог такого капитана...теперь его цель не лопатник,а сундук!!!

joy
Регистрация: 12.01.2017
№6 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 15:42) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Не дай Бог такого капитана...теперь его цель не лопатник,а сундук!!!
Регистрация: 2.08.2015
№5 Написал: den989 (Сегодня, 15:37) #
  • +6
  •  (16)
online

Позорище то какое
Регистрация: 3.02.2017
№4 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 15:35) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Локомотив»
Нужно было капитанишку из капитошки делать. Там и цвета подходящие, лазурные, как Гена говорит.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№3 Написал: Tofik Москва (Сегодня, 15:35) #
  • +11
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: PanoV
На бродягу похож)

Можешь называть вещи своими именами - на бомжа он похож! )))))))))))


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Регистрация: 15.08.2007
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