Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Тренер сборной Бельгии: будем тщательно следить за Витселем в Китае

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не списывает со счета полузащитника Акселя Витселя. Зимой хавбек покинул "Зенит" и перебрался в Китай, подписав контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

"Когда Аксель подписал контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", я просто принял это к сведению. Есть и другие футболисты, которые могут получить вызов в сборную. Но мы будем продолжать следить за его выступлением очень тщательно", - цитирует Мартинеса "Газета.ru" со ссылкой на sudinfo.be.
Теги: Витсель Сборная Бельгии
Сегодня, 15:47
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: safonas (Сегодня, 16:32) #
  • -1
  •  (1)

да походу закончил он в сборной..


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.