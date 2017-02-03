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Тренер сборной Бельгии: будем тщательно следить за Витселем в Китае
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не списывает со счета полузащитника Акселя Витселя. Зимой хавбек покинул "Зенит" и перебрался в Китай, подписав контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь".
"Когда Аксель подписал контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", я просто принял это к сведению. Есть и другие футболисты, которые могут получить вызов в сборную. Но мы будем продолжать следить за его выступлением очень тщательно", - цитирует Мартинеса "Газета.ru" со ссылкой на sudinfo.be.
"Когда Аксель подписал контракт с "Тяньцзинь Цюаньцзянь", я просто принял это к сведению. Есть и другие футболисты, которые могут получить вызов в сборную. Но мы будем продолжать следить за его выступлением очень тщательно", - цитирует Мартинеса "Газета.ru" со ссылкой на sudinfo.be.
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