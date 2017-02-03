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"Райо Вальекано" сделал предложение Роману Зозуле вернуться

"Райо Вальекано", Ла Лига, и Ассоциация испанских футболистов опубликовали совместное заявление касательно ситуации с нападающим "Бетиса" Романом Зозулей. Ранее болельщики "Райо" обвинили игрока в неонацистских взглядах, вынудив клуб отказаться от аренды Зозули.

"Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и "Райо Вальекано" сохраняют твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.

Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем", – указано в заявлении.

Ранее Зозулю поддержали его партнеры по "Бетису" и сам клуб, а также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Sports.ru
Теги: Зозуля Райо Вальекано
Сегодня, 15:59
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№12 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 16:55) #
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stepanmlc,
Зрада все равно неизбежна и хохлы об этом знают smile Как и ОУКБ!!!
Регистрация: 22.06.2016
№11 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:52) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Сейчас хохлы скажут, как снова победили клятых москалей smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№10 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 16:38) #
  • 0
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Нацисткое лобби гейропы так просто оказывается не сломить laughing laughing laughing Пора устраивать танковые соревнования в старушке гейропе...
Регистрация: 22.06.2016
№9 Написал: papapa (Сегодня, 16:36) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: kruga
фанаты - ваш выход

Там купленных ублюдков найти можно - но всего щтук сто, не больше
Регистрация: 2.02.2017
№8 Написал: checkmate (Сегодня, 16:33) #
  • -6
  •  (8)

Молодцы все правильно
Регистрация: 21.02.2016
№7 Написал: nami-sv (Сегодня, 16:28) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Подонок.
Регистрация: 9.08.2015
№6 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 16:25) #
  • -1
  •  (3)

Ну это уже больше похоже на гейропу laughing А то антифашисты они - плавали, знаем.
Регистрация: 22.06.2016
№5 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:24) #
  • +1
  •  (5)
online

ЗП этому подонку похоже ФФУ будет платить, похоже точно не Райо.
Зря конечно они его взад приняли, то-то еще будет от фанатов.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№4 Написал: 1964netto_ Казахстан (Сегодня, 16:15) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шева недалеко от Зозули.
Фотки с боевиками нацбатов уже удалили?

Про этого Зозулю у Шария есть ролик.
Позновательно.


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Спартак (Москва) с 1978 года и навсегда!!!
Регистрация: 17.05.2009
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 16:12) #
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  •  (7)
online

И охота руководству клуба из-за бандеровского ушлепка портить отношения с собственными болелами? Или директива с самого верха?((
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: kruga (Сегодня, 16:11) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
фанаты - ваш выход


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Спартак навсегда!
Регистрация: 4.12.2009
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:10) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
заднеприводные они и есть заднеприводные


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
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