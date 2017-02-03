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"Райо Вальекано" сделал предложение Роману Зозуле вернуться
"Райо Вальекано", Ла Лига, и Ассоциация испанских футболистов опубликовали совместное заявление касательно ситуации с нападающим "Бетиса" Романом Зозулей. Ранее болельщики "Райо" обвинили игрока в неонацистских взглядах, вынудив клуб отказаться от аренды Зозули.
"Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и "Райо Вальекано" сохраняют твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем", – указано в заявлении.
Ранее Зозулю поддержали его партнеры по "Бетису" и сам клуб, а также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
Sports.ru
"Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и "Райо Вальекано" сохраняют твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.
Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем", – указано в заявлении.
Ранее Зозулю поддержали его партнеры по "Бетису" и сам клуб, а также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
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