"Райо Вальекано" сделал предложение Роману Зозуле вернуться

"Райо Вальекано", Ла Лига, и Ассоциация испанских футболистов опубликовали совместное заявление касательно ситуации с нападающим "Бетиса" Романом Зозулей. Ранее болельщики "Райо" обвинили игрока в неонацистских взглядах, вынудив клуб отказаться от аренды Зозули."Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и "Райо Вальекано" сохраняют твердую позицию, чтобы не подаваться давлению. На встрече было решено обеспечить безопасность игроку, как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни.Игрок, зная об этих условиях и обязательствах Ла Лиги, клуба и Ассоциации, до понедельника должен принять решение о своем будущем", – указано в заявлении.Ранее Зозулю поддержали его партнеры по "Бетису" и сам клуб, а также главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.