Матч между "Депортиво" и "Бетисом" отменен

Vfnx 21-го тура чемпионата Испании между "Депортиво" и "Бетисом", которая должна была состояться сегодня в 22:45 (мск) отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Sky Sports.



В Ла-Корунье были зафиксированы порывы ветра до 120 км/ч, из-за которых часть крыши домашнего стадиона "Депортиво" упала прямо на футбольное поле, повредив трибуны.