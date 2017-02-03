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Матч между "Депортиво" и "Бетисом" отменен
Vfnx 21-го тура чемпионата Испании между "Депортиво" и "Бетисом", которая должна была состояться сегодня в 22:45 (мск) отменена из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Sky Sports.
В Ла-Корунье были зафиксированы порывы ветра до 120 км/ч, из-за которых часть крыши домашнего стадиона "Депортиво" упала прямо на футбольное поле, повредив трибуны.
В Ла-Корунье были зафиксированы порывы ветра до 120 км/ч, из-за которых часть крыши домашнего стадиона "Депортиво" упала прямо на футбольное поле, повредив трибуны.
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