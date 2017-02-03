Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Защитник "Атлетико" задержан полицией по подозрению в насилии

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес был задержан полицией в ночь на четверг по подозрению в избиении своей подруги, передает El Pais.

Задержание 20-летнего футболиста произошло в его доме в 2:30 утра по местному времени. Девушка спортсмена была доставлена в больницу, но ее травмы не являются серьезными.
Теги: Атлетико
Сегодня, 16:29
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.