Защитник "Атлетико" задержан полицией по подозрению в насилии

Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес был задержан полицией в ночь на четверг по подозрению в избиении своей подруги, передает El Pais.



Задержание 20-летнего футболиста произошло в его доме в 2:30 утра по местному времени. Девушка спортсмена была доставлена в больницу, но ее травмы не являются серьезными.