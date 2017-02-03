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Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (17)
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Федерация футбола Украины отклонила претензии Артёма Милевского к киевскому "Динамо" (3)
Защитник "Атлетико" задержан полицией по подозрению в насилии
Защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес был задержан полицией в ночь на четверг по подозрению в избиении своей подруги, передает El Pais.
Задержание 20-летнего футболиста произошло в его доме в 2:30 утра по местному времени. Девушка спортсмена была доставлена в больницу, но ее травмы не являются серьезными.
Задержание 20-летнего футболиста произошло в его доме в 2:30 утра по местному времени. Девушка спортсмена была доставлена в больницу, но ее травмы не являются серьезными.
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