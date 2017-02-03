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"Локомотив" уверенно переиграл "Видеотон"

В товарищеском матче московский "Локомотив" одержал уверенную победу над "Видеотоном".

Товарищеский матч

"Локомотив" - "Видеотон" 2:0

Голы: Майкон, 17, Миранчук, 65 (пен.)

"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Чорлука, (Янбаев, 46), Михалик, (Лапшов, 76), Виталий Денисов, (Лысов, 76), Игорь Денисов, (Натхо, 67), Баринов, (Галанин, 46), Игнатьев, (Галаджан, 71), Миранчук, (Н'Динга, 67), Касаев, (Портнягин, 46), Майкон, (Ротенберг, 75).

"Видеотон": Зельдеши, Фееш, Вараг, Шейбен, Пелескей, Ковач, Ленарт, Шимон, Гереши, Барци, Беварди.
Теги: Локомотив
Сегодня, 17:50
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(3)
№4 Написал: parus2nik г.Темрюк,Краснодарский край (Сегодня, 19:08) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Судья понравилась...симпатичная барышня...Венгры потому и проиграли ,что на нее смотрели..
Регистрация: 31.10.2013
№3 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 18:42) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Amirovich
видеотон и с локомотивом и с краснодаром в один день играют через 2 часа =) ? куйня какаято !

С Локо второй состав, с Краснодаром первый. Ну или наоборот.
Посмотрим по итоговому счету. :)
Класс между Локо и Краснодаром небольшой, а вот между основой Видеотона и запасными - должен быть куда более существенным.
Как по классу, так и по сыгранности.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№2 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 18:19) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Amirovich
видеотон и с локомотивом и с краснодаром в один день играют через 2 часа =) ? куйня какаято !

Они потом еще и с вами будут играть в футболках Спарты.


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Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
№1 Написал: Amirovich (Сегодня, 17:57) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
видеотон и с локомотивом и с краснодаром в один день играют через 2 часа =) ? куйня какаято !
Регистрация: 28.02.2015
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