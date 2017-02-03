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Валерий Карпин: кто такой Давыдов? Когда я работал в "Спартаке" не было никакого Давыдова (20)
"Локомотив" уверенно переиграл "Видеотон"
В товарищеском матче московский "Локомотив" одержал уверенную победу над "Видеотоном".
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Видеотон" 2:0
Голы: Майкон, 17, Миранчук, 65 (пен.)
"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Чорлука, (Янбаев, 46), Михалик, (Лапшов, 76), Виталий Денисов, (Лысов, 76), Игорь Денисов, (Натхо, 67), Баринов, (Галанин, 46), Игнатьев, (Галаджан, 71), Миранчук, (Н'Динга, 67), Касаев, (Портнягин, 46), Майкон, (Ротенберг, 75).
"Видеотон": Зельдеши, Фееш, Вараг, Шейбен, Пелескей, Ковач, Ленарт, Шимон, Гереши, Барци, Беварди.
Товарищеский матч
"Локомотив" - "Видеотон" 2:0
Голы: Майкон, 17, Миранчук, 65 (пен.)
"Локомотив": Гилерме, Пейчинович, Чорлука, (Янбаев, 46), Михалик, (Лапшов, 76), Виталий Денисов, (Лысов, 76), Игорь Денисов, (Натхо, 67), Баринов, (Галанин, 46), Игнатьев, (Галаджан, 71), Миранчук, (Н'Динга, 67), Касаев, (Портнягин, 46), Майкон, (Ротенберг, 75).
"Видеотон": Зельдеши, Фееш, Вараг, Шейбен, Пелескей, Ковач, Ленарт, Шимон, Гереши, Барци, Беварди.
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