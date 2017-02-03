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"Терек" добыл волевую победу над чешской "Зброевкой Брно"

Контрольный матч.

Турция, Анталья.

ТЕРЕК (РОССИЯ) - ЗБРОЕВКА БРНО (ЧЕХИЯ) - 3:1 (1:1).

Голы: 34 (0:1). Мбенг, 35 (1:1). Балай, 50 (2:1). Балай, 62 (3:1).

"Терек": Гудиев, Педро Кен, Шахтиев, Либих, Родолфо, Пирис, Лебеденко, Грозав, Х.Кадыров, Мирзов, Мбенг.
Теги: Терек
Сегодня, 20:12
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