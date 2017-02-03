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19:43
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
"Терек" добыл волевую победу над чешской "Зброевкой Брно"
Контрольный матч.
Турция, Анталья.
ТЕРЕК (РОССИЯ) - ЗБРОЕВКА БРНО (ЧЕХИЯ) - 3:1 (1:1).
Голы: 34 (0:1). Мбенг, 35 (1:1). Балай, 50 (2:1). Балай, 62 (3:1).
"Терек": Гудиев, Педро Кен, Шахтиев, Либих, Родолфо, Пирис, Лебеденко, Грозав, Х.Кадыров, Мирзов, Мбенг.
Турция, Анталья.
ТЕРЕК (РОССИЯ) - ЗБРОЕВКА БРНО (ЧЕХИЯ) - 3:1 (1:1).
Голы: 34 (0:1). Мбенг, 35 (1:1). Балай, 50 (2:1). Балай, 62 (3:1).
"Терек": Гудиев, Педро Кен, Шахтиев, Либих, Родолфо, Пирис, Лебеденко, Грозав, Х.Кадыров, Мирзов, Мбенг.
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