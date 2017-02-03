Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Иван Ракитич: хочу продолжать играть в "Барселоне", выигрывать трофеи

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не хочет покидать каталонский клуб.

"Мое будущее связано с "Барселоной". Я хочу продолжать играть здесь, выигрывать трофеи. Это мой клуб. Знаю, что "Барселона" готовит новый контракт для меня. Я спокоен относительно своего будущего в "Барселоне", - цитирует Ракитича Novi List.
Теги: Ракитич Барселона
Сегодня, 20:21
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.