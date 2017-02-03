Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:43
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Иван Ракитич: хочу продолжать играть в "Барселоне", выигрывать трофеи
Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не хочет покидать каталонский клуб.
"Мое будущее связано с "Барселоной". Я хочу продолжать играть здесь, выигрывать трофеи. Это мой клуб. Знаю, что "Барселона" готовит новый контракт для меня. Я спокоен относительно своего будущего в "Барселоне", - цитирует Ракитича Novi List.
"Мое будущее связано с "Барселоной". Я хочу продолжать играть здесь, выигрывать трофеи. Это мой клуб. Знаю, что "Барселона" готовит новый контракт для меня. Я спокоен относительно своего будущего в "Барселоне", - цитирует Ракитича Novi List.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.