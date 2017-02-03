Иван Ракитич: хочу продолжать играть в "Барселоне", выигрывать трофеи

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич не хочет покидать каталонский клуб.



"Мое будущее связано с "Барселоной". Я хочу продолжать играть здесь, выигрывать трофеи. Это мой клуб. Знаю, что "Барселона" готовит новый контракт для меня. Я спокоен относительно своего будущего в "Барселоне", - цитирует Ракитича Novi List.