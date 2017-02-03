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"Зенит" со счетом 0:2 уступил "Спарте"

"Зенит" в товарищеском матче проиграл чешской "Спарте".

Товарищеский матч

"Зенит" - "Спарта" П 0:2

Гол: Дочкал, 25 (пен.), Юлиш, 68

Нереализованный пенальти: Кришито, 48

"Зенит": Лодыгин (Лунев, 79), Анюков (Иванович, 46), Кришито, Нету, Эрнани (Маурисио, 46), Жулиано (Молло, 83), Шатов (Данни, 46), Гарсия (Цаллагов, 79), Жирков, Кокорин (Мак, 80), Дзюба (Джорджевич, 80)

"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец (Гавелка, 77), Намоинесу (Вэтэжелу, 68), Ваха (Холек, 70), Чермак, Дочкал, Конате, Альбьяк (Хибс, 88), Юлиш

Предупреждения: Альбьяк, 56, Нету, 89
Теги: Зенит Спарта
Сегодня, 21:53
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84
(8)
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№84 Написал: vlad2308 Moscow (Сегодня, 23:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пичалька. Думал, хоть бомжи нам конкуренцию составят, а там Плаческу собрал табор на 4 команды, а теперь не знает, что с этим добром делать. Похоже, придется брать золото без конкурентов, ну, разве что судейки на подсосе у Милляра да админресурс.


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Я мненью вашему вращенье придавал. А осью был мой детородный орган.
Регистрация: 11.08.2012
№83 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:47) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Кто молодец, я молодец...
Регистрация: 6.01.2006
№82 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 23:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
упс капитан джек


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012
№81 Написал: Volodia379 (Сегодня, 23:36) #
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online

Понятно было что проиграют! Системообразующего игрока а это Юсупов не было! smiley
Регистрация: 11.04.2016
№80 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:36) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
satisfied satisfied satisfied
Регистрация: 2.02.2017
№79 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:30) #
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online

Цитата: achill
Ох, жду с нетерпением. Вот только тебя на той ветке мне не увидеть...

Ошибаешься мясной, кот чтит факты. Ещё раз спокночи.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№78 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 23:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
2-18. 2-4, 2-5, продолжить рады не печалься такова жизнь.

Ох, жду с нетерпением. Вот только тебя на той ветке мне не увидеть...


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Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№77 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:23) #
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online

Цитата: achill
Будут и официалы. Ваше здоровье...

2-18. 2-4, 2-5, продолжить рады не печалься такова жизнь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№76 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 23:23) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Миша Люберцы
С такой игрой, цыгана, к маю вытурят пинком под зад ! Всю куету собрали, а кто играть - то будет?...

Не, ну Иванович вроде норм.
Дзюба конечно пипец мастер.
Ну а игры эти - да эт так, как во дворе, играешь со своими - это одно, а как на мини-чемп района - там другое.
ИМХО, Зинка слаба, игры нет, хоть и состав сильнее Спарты был.
Регистрация: 26.06.2008
№75 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 23:20) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Товарняк вам клином в ромбовый мозг.

Будут и официалы. Ваше здоровье...

Цитата: suvirinimas
Дзюба-Кокорин. Не ахти какие, но зато белые.

Вот в чем счастье. Аминь.


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№74 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:11) #
  • -3
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online

Цитата: achill
Заупок...спокойной ночи, кошастый

Товарняк вам клином в ромбовый мозг.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№73 Написал: achill Ульяновск (Сегодня, 23:09) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Спокойной ночи

Заупок...спокойной ночи, кошастый smile


--------------------
Нас мало, но мы - греки!
Регистрация: 4.11.2007
№72 Написал: anonymous (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (1)

а чему тут удивляться? Спарта сильная команда
Регистрация: 8.01.2017
№71 Написал: yuri спб (Сегодня, 23:01) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Сибирячок
А капитана команды вырастить не смогли - выбрали свинью.

У нас все капитаны. Какая чушь, верить в повязки . Кот предлагает на каждый матч выбирать капитана на день.Авторитаризму нет. Спокойной ночи, может через 20 лет допрёт.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№70 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: yuri
Зенит-Родина русского футбола, очнись. А пить или не пить моё дело.

А капитана команды вырастить не смогли - выбрали свинью.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№69 Написал: suvirinimas Литва (Сегодня, 22:52) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Зенит без нападения, хотя есть тандем Дзюба-Кокорин. Не ахти какие, но зато белые.
Регистрация: 9.02.2014
№68 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:51) #
  • -3
  •  (7)
online

Цитата: Сибирячок
И одна из этих жемчужин - зенит, прикинь да. Или вы в пердиве ошивались? Юрик, хватит бухать по-чёрному. Зашейся и не выходи сюда.

Зенит-Родина русского футбола, очнись. А пить или не пить моё дело.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№67 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 22:51) #
  • -1
  •  (3)

Стрелок,
Да начал ром бухаю, так как верю, что чемпионство в этом году не должно от нас уйти.
Регистрация: 22.06.2016
№66 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:50) #
  • +2
  •  (6)

Цитата: yuri
2-18

не помню

6 из 6 помню, вот неперебиваемый рекорд лч на все времена smile
Регистрация: 7.12.2016
№65 Написал: Сибирячок (Сегодня, 22:49) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: yuri
9 медалей среди Жемчужин местного розлива,

И одна из этих жемчужин - зенит, прикинь да. Или вы в пердиве ошивались? Юрик, хватит бухать по-чёрному. Зашейся и не выходи сюда.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№64 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:49) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
"Выдающаяся" стартовая игра для нового КАПИТАНА. Как-то нелепо смотрелись его попытки обыграть кого-нибудь на технику, увы длинным это не свойственно. А скамейка ,конечно, у Зенита приличная.
Регистрация: 20.03.2014
№63 Написал: fd65 (Сегодня, 22:47) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FireFox
Ущербная свинота, ахах. Вам ли говорить о положении Зенита в футбольной иерархии. Вы права голоса получите когда научитесь АЕК, Легию и Санкт- Галлен обыгрывать.)А пока живите в своей мезозойской эре и копа дель солям радуйтесь)

Где вы были люди из культурной столицы без леши миллера? Этот "любитель футбола" без зазрения совести тратит безумные народные деньги теша свое самолюбие. Или вы считаете нормальным, когда из бюджета города изымаются 2 миллиарда денежных средств на достройку стадиона, которые были предусмотрены для постройки новых больниц и школ? Вы считаете нормальным, что ради Кокориных,Дзюб,Ивановичей можно пожертвовать будущим наших детей? Стыдно должно быть нормальным болельщикам зенита,Лешу Милера я таковым не считаю...
Регистрация: 3.12.2016
№62 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:42) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: 4 звезды
у нас 21 главный трофей у вас 1

Вас ипали 2-18 -вот ваша честь 21-го чемпионства.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№61 Написал: 4 звезды (Сегодня, 22:41) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: yuri
Бестрофейники

у нас 21 главный трофей у вас 1, joy газ не в счёт

отодрали laughing
Регистрация: 7.12.2016
№60 Написал: Зига зага (Сегодня, 22:37) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: Зига зага
Друг у тебя тоже бомбит вижу,нам ли говорить о безтрофейнике,у нашего зенита в 2 раза меньше трофеев,да и серия без чемпионства почти пол века,стыдно за таких как ты,совсем не знаешь историю нашего любимого зенита.

У них нет ни одного еврокубка, ни одного.Прикинь 9 медалей среди Жемчужин местного розлива, свербит их от этого.

Ну и что?мы тоже купили кубок уефа,до сих пор стыдно за этот трофей
Регистрация: 2.02.2017
№59 Написал: Стрелок Петроград (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Хомяк Осатанелый
будем чемпионство праздновать

Вижу ты уже начал blush


--------------------
Товарищ, верь, пройдет она
Так называемая гласность.
И вот тогда госбезопасность
Припомнит ваши имена.
Регистрация: 19.03.2010
№58 Написал: yuri спб (Сегодня, 22:36) #
  • -2
  •  (8)
online

Цитата: Зига зага
Друг у тебя тоже бомбит вижу,нам ли говорить о безтрофейнике,у нашего зенита в 2 раза меньше трофеев,да и серия без чемпионства почти пол века,стыдно за таких как ты,совсем не знаешь историю нашего любимого зенита.

У них нет ни одного еврокубка, ни одного.Прикинь 9 медалей среди Жемчужин местного розлива, свербит их от этого.
П.С. Среди говна поэты не поэты.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№57 Написал: vlees (Сегодня, 22:36) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Чую завтра с утра в номере Ивановича найдут манекен в кровати,сейчас ночью полежит и поймет в какой колхоз попал и с утром свалил,бггг
Регистрация: 12.01.2017
№56 Написал: Хомяк Осатанелый Поле (Сегодня, 22:35) #
  • -1
  •  (5)

:FireFox,
Бомжик наивный- мы в этом году, если суперчуда не случится, будем чемпионство праздновать, а ваши снова глотать будут, к чему, впрочем, вам и не привыкать smile
Регистрация: 22.06.2016
№55 Написал: Зига зага (Сегодня, 22:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: yuri
Цитата: Канада
Так он уже у вас в жопе - вы выбрали его капитаном!

Вряд ли это всерьёз. Бестрофейники позорные- вот лучшее вам определение.

Друг у тебя тоже бомбит вижу,нам ли говорить о безтрофейнике,у нашего зенита в 2 раза меньше трофеев,да и серия без чемпионства почти пол века,стыдно за таких как ты,совсем не знаешь историю нашего любимого зенита.
Регистрация: 2.02.2017
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