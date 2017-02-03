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Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически (5)
Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически (5)
19:43
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
"Зенит" со счетом 0:2 уступил "Спарте"
"Зенит" в товарищеском матче проиграл чешской "Спарте".
Товарищеский матч
"Зенит" - "Спарта" П 0:2
Гол: Дочкал, 25 (пен.), Юлиш, 68
Нереализованный пенальти: Кришито, 48
"Зенит": Лодыгин (Лунев, 79), Анюков (Иванович, 46), Кришито, Нету, Эрнани (Маурисио, 46), Жулиано (Молло, 83), Шатов (Данни, 46), Гарсия (Цаллагов, 79), Жирков, Кокорин (Мак, 80), Дзюба (Джорджевич, 80)
"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец (Гавелка, 77), Намоинесу (Вэтэжелу, 68), Ваха (Холек, 70), Чермак, Дочкал, Конате, Альбьяк (Хибс, 88), Юлиш
Предупреждения: Альбьяк, 56, Нету, 89
Товарищеский матч
"Зенит" - "Спарта" П 0:2
Гол: Дочкал, 25 (пен.), Юлиш, 68
Нереализованный пенальти: Кришито, 48
"Зенит": Лодыгин (Лунев, 79), Анюков (Иванович, 46), Кришито, Нету, Эрнани (Маурисио, 46), Жулиано (Молло, 83), Шатов (Данни, 46), Гарсия (Цаллагов, 79), Жирков, Кокорин (Мак, 80), Дзюба (Джорджевич, 80)
"Спарта": Коубек, Караваев, Мазух, Кадлец (Гавелка, 77), Намоинесу (Вэтэжелу, 68), Ваха (Холек, 70), Чермак, Дочкал, Конате, Альбьяк (Хибс, 88), Юлиш
Предупреждения: Альбьяк, 56, Нету, 89
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