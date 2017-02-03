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Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически (5)
Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически (5)
19:43
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
"Краснодар" не смог забить "Видеотону"
"Краснодар" сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" (0:0) в товарищеском матче.
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Видеотон"
"Краснодар": Адамов (Синицын, 46), Гранквист (Назаров, 46), Налдо, Калешин (Торбинский, 46), Рамирес (Быстров, 46), Подберёзкин (Моргунов, 46), Газинский (Фомин, 46), Шишкин, Клаессон (Лаборде, 46), Ари (Вандерсон, 46), Смолов (Комличенко, 46)
"Видеотон": Ковачик, Него, Винисиус, Стопира, Сольноки (Варга, 46), Юхаш, Хаджич, Паткои, Сульич, Щепович, Лазович
Предупреждения: Торбинский, 59
Товарищеский матч
"Краснодар" - "Видеотон"
"Краснодар": Адамов (Синицын, 46), Гранквист (Назаров, 46), Налдо, Калешин (Торбинский, 46), Рамирес (Быстров, 46), Подберёзкин (Моргунов, 46), Газинский (Фомин, 46), Шишкин, Клаессон (Лаборде, 46), Ари (Вандерсон, 46), Смолов (Комличенко, 46)
"Видеотон": Ковачик, Него, Винисиус, Стопира, Сольноки (Варга, 46), Юхаш, Хаджич, Паткои, Сульич, Щепович, Лазович
Предупреждения: Торбинский, 59
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