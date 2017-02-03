Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Краснодар" не смог забить "Видеотону"

"Краснодар" сыграл вничью с венгерским "Видеотоном" (0:0) в товарищеском матче.

Товарищеский матч

"Краснодар" - "Видеотон"

"Краснодар": Адамов (Синицын, 46), Гранквист (Назаров, 46), Налдо, Калешин (Торбинский, 46), Рамирес (Быстров, 46), Подберёзкин (Моргунов, 46), Газинский (Фомин, 46), Шишкин, Клаессон (Лаборде, 46), Ари (Вандерсон, 46), Смолов (Комличенко, 46)

"Видеотон": Ковачик, Него, Винисиус, Стопира, Сольноки (Варга, 46), Юхаш, Хаджич, Паткои, Сульич, Щепович, Лазович

Предупреждения: Торбинский, 59
Теги: Краснодар
Сегодня, 22:51
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.