Фабио Каннаваро: Витсель бы очень пригодился "Ювентусу"

Главный тренер китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро заявил, что полузащитник команды Аксель Витсель мог бы пригодится туринскому "Ювентусу".



"Ювентус" в последнее время потерял много ключевых игроков: Пирло, Видаль, Погба. Таких игроков сложно заменить и Витсель бы очень пригодился туринцам. Он бы с легкостью закрепился в стартовом составе", - цитирует Каннаваро Football Italia.