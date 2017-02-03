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Фабио Каннаваро: Витсель бы очень пригодился "Ювентусу"
Главный тренер китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро заявил, что полузащитник команды Аксель Витсель мог бы пригодится туринскому "Ювентусу".
"Ювентус" в последнее время потерял много ключевых игроков: Пирло, Видаль, Погба. Таких игроков сложно заменить и Витсель бы очень пригодился туринцам. Он бы с легкостью закрепился в стартовом составе", - цитирует Каннаваро Football Italia.
"Ювентус" в последнее время потерял много ключевых игроков: Пирло, Видаль, Погба. Таких игроков сложно заменить и Витсель бы очень пригодился туринцам. Он бы с легкостью закрепился в стартовом составе", - цитирует Каннаваро Football Italia.
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