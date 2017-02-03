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Фабио Каннаваро: Витсель бы очень пригодился "Ювентусу"

Главный тренер китайского "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро заявил, что полузащитник команды Аксель Витсель мог бы пригодится туринскому "Ювентусу".

"Ювентус" в последнее время потерял много ключевых игроков: Пирло, Видаль, Погба. Таких игроков сложно заменить и Витсель бы очень пригодился туринцам. Он бы с легкостью закрепился в стартовом составе", - цитирует Каннаваро Football Italia.
Теги: Каннаваро Витсель Ювентус
Сегодня, 23:08
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:45) #
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А почему мог бы?Витсель пригодился бы любому топ клубу,техничный ,умный,достаточно быстр,работает с мячом изумительно.Как Витсель отработал свой контракт в Зените , это урок для всех легионеров играющих в России.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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