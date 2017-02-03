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Стивен Дефур пропустит минимум две недели

Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур из-за травмы не поможет своей команде в ближайших матчах, сообщает Goal.com.

Футболист травмировал подколенное сухожилие и теперь пропустит не меньше двух недель. Точные сроки восстановления игрока будут названы позднее.
Теги: Бернли
Сегодня, 23:29
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