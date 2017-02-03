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"Арсенал" дозаявил Пера Мертезакера и Дэнни Уэлбека на матчи Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" включил в заявку команды на плей-офф Лиги чемпионов защитника Пера Мертезакера и форварда Дэнни Уэлбека, которые не были заявлены на групповом этапе турнира, сообщает AFP.

В 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против "Баварии". Первый матч состоится 15 февраля в Мюнхене, а ответный 7 марта в Лондоне.
Теги: Мертезакер Уэлбек Арсенал
Сегодня, 23:30
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 23:38) #
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Усиление для Арсенала,удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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