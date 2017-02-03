"Арсенал" дозаявил Пера Мертезакера и Дэнни Уэлбека на матчи Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" включил в заявку команды на плей-офф Лиги чемпионов защитника Пера Мертезакера и форварда Дэнни Уэлбека, которые не были заявлены на групповом этапе турнира, сообщает AFP.



В 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против "Баварии". Первый матч состоится 15 февраля в Мюнхене, а ответный 7 марта в Лондоне.