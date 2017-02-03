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Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически (5)
Олег Романцев: два года дисквалификации Еременко – это много, это может его убить психологически (5)
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Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
Дмитрий Селюк: назначение капитаном "Зенита" воспитанника "Спартака" - это щелчок по носу красно-белым (18)
"Арсенал" дозаявил Пера Мертезакера и Дэнни Уэлбека на матчи Лиги чемпионов
Лондонский "Арсенал" включил в заявку команды на плей-офф Лиги чемпионов защитника Пера Мертезакера и форварда Дэнни Уэлбека, которые не были заявлены на групповом этапе турнира, сообщает AFP.
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против "Баварии". Первый матч состоится 15 февраля в Мюнхене, а ответный 7 марта в Лондоне.
В 1/8 финала Лиги чемпионов "Арсенал" сыграет против "Баварии". Первый матч состоится 15 февраля в Мюнхене, а ответный 7 марта в Лондоне.
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