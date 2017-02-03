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Баку и Мадрид подали заявки на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2018/19
Баку и Мадрид подали заявки на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.
Прием заявок на проведение финальных матчей разных турниров сезона-2018/19 завершился 27 января.
Столица Азербайджана также претендует на то, чтобы принять финал второго по значимости еврокубкового турнира этого же сезона - Лиги Европы. Помимо Баку, на проведение этого матча заявки подали Тбилиси, Франукфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул.
За право провести Суперкубок УЕФА поборются Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго, Стамбул. На то, чтобы принять финал женской Лиги чемпионов, претендуют Прага, Будапешт, Астана, Каунас, Глазго и Мадрид.
Прием заявок на проведение финальных матчей разных турниров сезона-2018/19 завершился 27 января.
Столица Азербайджана также претендует на то, чтобы принять финал второго по значимости еврокубкового турнира этого же сезона - Лиги Европы. Помимо Баку, на проведение этого матча заявки подали Тбилиси, Франукфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул.
За право провести Суперкубок УЕФА поборются Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго, Стамбул. На то, чтобы принять финал женской Лиги чемпионов, претендуют Прага, Будапешт, Астана, Каунас, Глазго и Мадрид.
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