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Баку и Мадрид подали заявки на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2018/19

Баку и Мадрид подали заявки на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2018/19, сообщает официальный сайт УЕФА.

Прием заявок на проведение финальных матчей разных турниров сезона-2018/19 завершился 27 января.

Столица Азербайджана также претендует на то, чтобы принять финал второго по значимости еврокубкового турнира этого же сезона - Лиги Европы. Помимо Баку, на проведение этого матча заявки подали Тбилиси, Франукфурт, Штутгарт, Глазго, Севилья и Стамбул.

За право провести Суперкубок УЕФА поборются Тирана, Тулуза, Будапешт, Хайфа, Астана, Белфаст, Гданьск, Варшава, Глазго, Стамбул. На то, чтобы принять финал женской Лиги чемпионов, претендуют Прага, Будапешт, Астана, Каунас, Глазго и Мадрид.
Сегодня, 23:50
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