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"Байер" на выезде уступил "Гамбургу"

В матче 19-го тура чемпионата Германии "Гамбург" на своем поле обыграл "Байер".

Чемпионат Германии. 19-й тур

"Гамбург" - "Байер" - 1:0

Гол: Пападопулос, 76.

"Гамбург": Адлер, Маврай, Пападопулос, Дикмайер, Острцолек, Экдаль, Холтби (Джуру, 87), Мюллер (Вальдшмидт, 86), Костич (Хант, 90+1), Юнг, Вуд.

"Байер": Лено, Емер Топрак, Та, Венделл, Хенрикс, Баумгартлингер (Кисслинг, 46), Арангис, Кампль, Беллараби (Брандт, 64), Мехмеди (Бэйли, 82), Фолланд.

Предупреждения: Беллараби, 38. Кампль, 69. Венделл, 79.
Теги: Байер Гамбург
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