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Тульский "Арсенал" арендовал защитника сборной Замбии

Тульский "Арсенал" подписал арендное соглашение с защитником сборной Замбии Стофирой Сунзу.

27-летний защитник начинал свою карьеру в Замбии в местном клубе "Конкола Блэйдс", где он за два сезона провёл 20 матчей и забил 3 мяча. В 2014 Сунзу перебрался во французский чемпионат, где выступал за "Сошо". В составе "львов" центральный защитник сыграл 24 игры и отправил в ворота соперника 4 гола.

В данный момент права на Сунзу принадлежат китайскому "Шанхай Шэньхуа". Последние сезон африканец провёл в аренде в "Лилле". Арендное соглашение защитника с "Арсеналом" рассчитано до окончания сезона 2016/2017.

ФК "Арсенал" Тула
Теги: Арсенал Тула
Сегодня, 01:27
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