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"Зенит" - "Спарта": видеообзор матча

"Зенит" в товарищеском матче проиграл чешской "Спарте" (0:2). Пресс-служба питерцев выложила видеообзор встречи.

Теги: Зенит
Сегодня, 01:40
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