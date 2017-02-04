Роналдиньо хочет оставить свой "Золотой мяч" в музее "Барселоны"

Бывший хавбек сборной Бразилии Роналдиньо, вернувшийся на пост посла "Барселоны" в мире, намерен отдать свою награду "Золотой мяч" в клубный музей, сообщает пресс- служба каталонского клуба.Роналдиньо в составе "Барселоны" в 2005 году стал обладателем приза "Золотой мяч", который тогда вручался лучшему футболисту Европы.