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Роналдиньо хочет оставить свой "Золотой мяч" в музее "Барселоны"

Бывший хавбек сборной Бразилии Роналдиньо, вернувшийся на пост посла "Барселоны" в мире, намерен отдать свою награду "Золотой мяч" в клубный музей, сообщает пресс- служба каталонского клуба.

Роналдиньо в составе "Барселоны" в 2005 году стал обладателем приза "Золотой мяч", который тогда вручался лучшему футболисту Европы.

Газета.ru
Теги: Роналдиньо Барселона
Сегодня, 01:55
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