Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тосно" объявил о переходе Арсения Логашова

"Тосно" объявил о подписании контракта с бывшим защитником "Локомотива" Арсением Логашовым, информирует официальный сайт "Тосно".

Соглашение с 25-летним защитником рассчитано до конца текущего сезона. Ранее генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил, что Логашов перейдет в "Тосно" как свободный агент.
Теги: Тосно Логашов
Сегодня, 01:59
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.