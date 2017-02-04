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Паулу Соузу может сменить Массимилиано Аллегри в "Ювентусе"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть команду из-за разногласий с руководством, информирует Football Italia.
Основным кандидатом на пост наставника туринцев является португальский специалист Паулу Соузу, который возглавляет "Фиорентину".
Газета.ru
Основным кандидатом на пост наставника туринцев является португальский специалист Паулу Соузу, который возглавляет "Фиорентину".
Газета.ru
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