Паулу Соузу может сменить Массимилиано Аллегри в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть команду из-за разногласий с руководством, информирует Football Italia.Основным кандидатом на пост наставника туринцев является португальский специалист Паулу Соузу, который возглавляет "Фиорентину".