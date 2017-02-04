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Паулу Соузу может сменить Массимилиано Аллегри в "Ювентусе"

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри может покинуть команду из-за разногласий с руководством, информирует Football Italia.

Основным кандидатом на пост наставника туринцев является португальский специалист Паулу Соузу, который возглавляет "Фиорентину".

Газета.ru
Теги: Ювентус
Сегодня, 02:55
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