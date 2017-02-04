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Иван Галанин: пока к скоростям в основе "Локомотива" привыкнуть сложновато

Полузащитник "Локомотива" Иван Галанин высказал свое мнение о матче с "Видеотоном" (2:0) на сборе в Испании.

- Какая установка была, когда ты выходил на замену?

– Просили освежить игру в центре поля и постараться проявить себя.

- Почему первый тайм так отличался от второго? Моментов стало меньше.

– Вышли новые футболисты. Получился несыгранный состав. Думаю, из-за этого. Но пенальти во втором тайме заработали в результате командных взаимодействий. Второй гол мы заслужили.

- Привыкаешь к скоростям, которые показывает основная команда?

– Я стараюсь привыкать, но скажу честно, что это сложновато. Главное, мыслить на поле быстрее. Тогда все будет хорошо. С Артемом Галаджаном стараемся не забывать старые игровые связи, хотя за основу мы выходим на поле реже, чем за молодежную команду.

- Второй сбор завершится спаренными контрольными матчами.

– У нас серьезный график, но играть лучше, чем тренироваться, – цитирует Галанина официальный сайт "Локо".
Теги: Локомотив
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