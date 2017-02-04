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Соперник "Зенита" в Лиге Европы "Андерлехт" сыграл вничью с "Локереном"
"Андерлехт" в матче 25-го тура чемпионата Бельгии сыграл вничью с "Локереном". Встреча, прошедшая в пятницу на поле "Локерена", завершилась со счетом 0:0.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Зенитом " пройдет в Брюсселе 16 февраля.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы между "Андерлехтом" и "Зенитом " пройдет в Брюсселе 16 февраля.
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