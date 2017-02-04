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Мирча Луческу: Дзюба стал капитаном, потому что его уважают все игроки команды

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после проигрыша "Спарте" (0:2) в контрольном матче на испанском сборе объяснил, почему капитаном команды стал Артем Дзюба.

"Хотелось бы, чтобы люди поняли какой был мотив. В первую очередь, у нас бывали проблемы с судейством в чемпионате, поэтому обязательно нужно, чтобы капитаном был россиянин. Он смог бы вести диалог с судьями на русском. Во-вторых, Дзюба на 90 процентов игрок основного состава, он практически всегда на футбольном поле.

В третьих, и это очень важно, Дзюба всегда несет положительные эмоции и в раздевалке, на тренировках и на поле, его уважают все игроки команды. У Артема всегда позитивный настрой.

Если выбирать другого россиянина, то им бы мог стать Анюков, но он немногословен. Поэтому Дзюба - это лучший вариант. Правда, когда на поле Данни, повязка будет у него. Все-таки исторически он капитан "Зенита". А пока это Дзюба и я думаю, что это правильный выбор", - передает слова Луческу "Матч ТВ".
Теги: Луческу Дзюба Зенит
Сегодня, 03:20
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