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Мирча Луческу: не понравилось отношение в первом тайме, пришлось в раздевалке жестко поговорить

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу прокомментировал игру своей команды в контрольном матче со "Спартой" (0:2).

"Недоволен игрой в середине поля, особенно в первом тайме. Надеюсь, со временем найдем лучшие варианты. Не понравилось отношение ребят в первом тайме. Такое чувство, что вышли на прогулку, а не на контрольную игру. Было легко прочитать наши действия, что соперник и делал. Правда и соперник тоже ничего не создал: если бы не эта ошибка Шатова, когда он свалил соперника.

Во втором тайме - совсем по-другому. Пришлось в раздевалке жестко поговорить, и совсем другая команда вышла во втором тайме. Уже был совсем другой игровой настрой. Наверное, важно было и присутствие Ивановича на футбольном поле. Мы имели полное преимущество, создавали моменты.

К сожалению, не забили пенальти. Я даже не беру во внимание второй гол, который они забили - там была серия рикошетов. Важно было во втором тайме увидеть совсем другую команду, и я ее увидел.

Конечно, любое поражение всегда неприятно, вне зависимости от того, официальная игра или нет, но зато есть повод для того анализа и для некоторых решений. Есть игроки, которые должны хорошо подумать, если они хотят быть футболистами основного состава", - цитирует Луческу "СЭ" .
Теги: Луческу Зенит
Сегодня, 03:27
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