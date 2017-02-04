Вадим Евсеев: хочу, чтобы моя мысль четко доходила до футболистов

Новый главный тренер "Текстильщика" Вадим Евсеев рассказал о том, какие задачи ставит перед собой в новой команде.– Хотел бы добиться в первую очередь того, чтобы, во-первых, самому было приятно и комфортно работать. А во-вторых, чтобы моя мысль четко доходила до футболистов. Чтобы мои объяснения и поступки были им понятны. Только тогда чего-то смогу от них требовать. Что же касается каких-то глобальных задач, то перед собой их пока не ставлю. Только начинаю как главный тренер, и у меня нет заоблачных планов.– Каждое время выдвигает разных специалистов. Мне было, например, очень интересно смотреть на то, что Хосеп Гвардиола делал в "Баварии", как менял стиль команды. Но вот сейчас в "Манчестер Сити" у него не получается. В какой-то период нравился Жозе Моуринью, интересно то, что делал в Дортмунде и пытается сделать в Ливерпуле Юрген Клопп...Но, знаете, все это никак определяет то, на что будет акцент в моей работе. Это в первую очередь зависит от футболистов. От того, что они собой представляют. Я же не могу от них требовать остроатакующей игры, если они этого не могут. Но если увижу, что они на это способны – буду делать акцент на атаку. Отталкиваться стану от того, кто есть в моем распоряжении.