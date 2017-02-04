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Валерий Карпин: Самедов мог оказаться в "Спартаке" и раньше, но агенты бегали из клуба в клуб

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин рассказал, что полузащитник Александр Самедов мог намного раньше вернуться в стан красно-белых.

– Самедов был в шаге от «Спартака» еще в ваши времена?

– Да. Уходя из «Москвы», выбрал не «Спартак», а «Динамо».

– При том, что вы почти с ним договорились.

– Вот именно – почти.

– Самедов попросил небольшую прибавку по сравнению с вашей предварительной договоренностью. Вы ответили: «Нет!» Почему?

– Потому что уже до этого были «прибавки».

– Солидные?

– Да. Агенты Самедова бегали из одного клуба в другой. Говорили: «Нам здесь дают вот столько! А здесь – столько. Вы еще накиньте…»

– Когда терпение у вас закончилось?

– Так у нас уже была договоренность – руки пожали! Для меня руки пожать – все! – цитирует Карпина "СЭ".
Теги: Карпин Самедов Спартак
Сегодня, 03:36
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