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На стройплощадке стадиона в Ростове-на-Дону погиб рабочий

Подсобного рабочего придавило металлической плитой на строящемся стадионе в Ростове-на-Дону, передает "Блокнот".

Трагедия произошла вчера, 2 февраля, на левобережье донской столицы. Во время строительных работ на футбольном стадионе "Ростов-Арена" рабочего по имени Ахмад придавило металлическим настилом.

По словам очевидцев, мужчина два часа пролежал без сознания. Скорая помощь приехала только к вечеру.

- Почему скорая едет два часа? Ведь вопрос был жизни и смерти. Почему не могут более ответственно относиться к этому? Парень еще молодой, зеленый, ничего не повидал в жизни, - негодует один из знакомых погибшего.

По словам ростовчанина, молодой человек был подсобным рабочим на стройке. Мужчина умер 3 февраля, в городской больнице.
Теги: Ростов
Сегодня, 09:49
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№1 Написал: tuner (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Ростов»
Жалко парня. Но стадион не переименуют в Ахмад-арену. А вот инженеру по технике безопасности лучше по-скорому сменить фамилию и место жительства.
Регистрация: 29.08.2015
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