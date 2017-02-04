Алешандре Пато: "Милан" навсегда остается в моем сердце

Нападающий "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато рассказал о своем отношении к "Милану".



"Время, проведенное в "Милане", было великолепным периодом в моей жизни. Несколько лет у меня многое получалось, но потом все пошло не так.



У меня пропала уверенность, потом решил вернуться в Бразилию. Я расстроен, что все так получилось. "Милан" навсегда остается в моем сердце", - цитирует Пато Football Italia.