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Алешандре Пато: "Милан" навсегда остается в моем сердце

Нападающий "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Алешандре Пато рассказал о своем отношении к "Милану".

"Время, проведенное в "Милане", было великолепным периодом в моей жизни. Несколько лет у меня многое получалось, но потом все пошло не так.

У меня пропала уверенность, потом решил вернуться в Бразилию. Я расстроен, что все так получилось. "Милан" навсегда остается в моем сердце", - цитирует Пато Football Italia.
Теги: Пато Милан
Сегодня, 09:58
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