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Игорь Шалимов: мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал оценку игре команде в товарищеском матч против "Видеотона" (0:0).

– "Видеотон" был сильнее, чем предыдущие два соперника "Краснодара". Это хороший спарринг. Радует, что мы не пропускаем третью игру подряд. Немного тревожит, что в трех играх мы не забили ни одного мяча в первых таймах. Моменты были. Нам дважды повезло не пропустить сегодня – вратарь выручил. Это тревожит.

Нас не переигрывает соперник, а мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте в центре поля. "Краснодару" нужно думать о первых играх в Лиге Европы с "Фенербахче".

Конечно, там уровень игроков другой. Нас прощать не будут. Надо играть надежнее в передачах. Надо, чтобы игроки не боялись играть в футбол, а надежнее играли в центре. Впереди у нас 4 игры. Сейчас главное восстановиться", - цитирует Шалимова пресс-служба "Краснодара"
Теги: Шалимов Краснодар
Сегодня, 09:59
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№2 Написал: kubanoid krasnodar russia (Сегодня, 11:04) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Видеотон - сильная,хорошо организованная команда.Могли забить и те и другие!! И хорошо,что на её фоне видны недочёты!!
Но время есть,будут ещё спарринги...
ВПЕРЁД БЫКИ!!!


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Не учи отца,и баста!!
Регистрация: 25.05.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:37) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Сибирь»
Грубо теряем? Это как? С матом и мордобоем?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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