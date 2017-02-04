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Игорь Шалимов: мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте
Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов дал оценку игре команде в товарищеском матч против "Видеотона" (0:0).
– "Видеотон" был сильнее, чем предыдущие два соперника "Краснодара". Это хороший спарринг. Радует, что мы не пропускаем третью игру подряд. Немного тревожит, что в трех играх мы не забили ни одного мяча в первых таймах. Моменты были. Нам дважды повезло не пропустить сегодня – вратарь выручил. Это тревожит.
Нас не переигрывает соперник, а мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте в центре поля. "Краснодару" нужно думать о первых играх в Лиге Европы с "Фенербахче".
Конечно, там уровень игроков другой. Нас прощать не будут. Надо играть надежнее в передачах. Надо, чтобы игроки не боялись играть в футбол, а надежнее играли в центре. Впереди у нас 4 игры. Сейчас главное восстановиться", - цитирует Шалимова пресс-служба "Краснодара"
– "Видеотон" был сильнее, чем предыдущие два соперника "Краснодара". Это хороший спарринг. Радует, что мы не пропускаем третью игру подряд. Немного тревожит, что в трех играх мы не забили ни одного мяча в первых таймах. Моменты были. Нам дважды повезло не пропустить сегодня – вратарь выручил. Это тревожит.
Нас не переигрывает соперник, а мы сами очень грубо теряем мячи на ровном месте в центре поля. "Краснодару" нужно думать о первых играх в Лиге Европы с "Фенербахче".
Конечно, там уровень игроков другой. Нас прощать не будут. Надо играть надежнее в передачах. Надо, чтобы игроки не боялись играть в футбол, а надежнее играли в центре. Впереди у нас 4 игры. Сейчас главное восстановиться", - цитирует Шалимова пресс-служба "Краснодара"
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