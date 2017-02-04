"Барселона" проявляет интерес к Месуту Озилу

"Барселона" претендует на полузащитника "Арсенала" Месута Озила, передает sport.es.



Агент немецкого хавбека уже провел предварительные переговоры с "Барселоной", которая выступила инициатором контакта.