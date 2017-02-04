Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

"Барселона" проявляет интерес к Месуту Озилу

"Барселона" претендует на полузащитника "Арсенала" Месута Озила, передает sport.es.

Агент немецкого хавбека уже провел предварительные переговоры с "Барселоной", которая выступила инициатором контакта.
Теги: Барселона Озил
Сегодня, 10:12
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.