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Олег Романцев: при мне игроки чувствовали, что если завести разговор о зарплате, можно искать другую команду

Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал ситуацию с высокими зарплатами и большим количеством легионеров в премьер-лиге.

– Уход Аленичева из "Спартака" стал одним из неприятных событий 2016 года?

– Для меня – естественно. Я слежу за своими ребятами, желаю им только лучшего. Надеюсь, у Аленичева как у тренера все в жизни сложится хорошо.

– Титов отметил, что в команде не было семьи. И что из-за больших зарплат некоторые игроки стали считать себя великими.

– У меня таких проблем не было – зарплаты в "Спартаке" по меркам высшей лиги были ниже среднего. К тому же футболисты подсознательно чувствовали, что если завести со мной разговор об окладе, то нужно будет искать другую команду.

Но не могу сказать, что нынешние большие заработки – это плохо. Разве олимпийские чемпионы-1956 и победители первенства Европы-1960 не заслуживали серьезных денег? А ведь они после окончания карьеры остались у разбитого корыта... И не могу осуждать тех, кто сегодня выплачивает футболистам большие суммы. Разве что пожелаю игрокам не получать, а зарабатывать.

– Еще одно откровение Титова: в команде оказалось слишком много иностранцев, что привело к созданию группировок.

– Согласен с Егором. Одно дело – Робсон и Маркао, которые моментально начали изучать русский язык. Но когда в "Сатурне", "Динамо" при каждом свистке на поле выбегало по пять-шесть переводчиков... Это очень трудно.

– Однако сейчас все отмечают, что в "Спартаке" дружная, семейная обстановка. Значит, такое возможно.

– А я не говорю, что это из области фантастики. Просто у меня не получилось, – цитирует Романцева ""СЭ.
Теги: Романцев Спартак
Сегодня, 10:35
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№3 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 12:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
О времена! о нравы!..(с) сейчас бы все команды разбежались, куда бы ОИР не пришел с такими чувствами...) sunglasses


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№2 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 11:50) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я бы понял если бы средние игроки зарабатывали по 500 тыс рублей в месяц.
Но если игрок зарабатывает в 10-20-30 раз больше, разве это нормально?
500 тыс это между прочим 6млн рублей в год.
Даже за 5 лет карьеры - это 30 млн рублей.
Разве НЕЛЬЗЯ этими деньгами жить в России обеспечить свою семью до старости?
Люди на гроши умудряются квартиры покупать, а потом их детям оставлять.
А тут ты в год можешь 1-2 квартиры покупать (при моих зарплатах), при тех, что текущие - можно покупать 5-10 квартир в год.

За что? Они что изобретают вакцины от болезней? Или спасают сотни жизней, как врачи? Может они работают в супервредных условиях, как некоторые на производствах разной х.рни или суперопасной, как шахтеры?

За что деньги?


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
№1 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 10:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Другие времена, другие нравы.
Кержаков в свое время деньги в нефте/газопроводы вкладывал, у многих рестораны свои, салоны красоты, магазины. Зарплата позволяет жить в Москва-Сити, можно детей обеспечить до конца жизни, при этом оставаясь средним игроком с рос.паспортом.
Лимит делает свое дело, а сборная все хуже и хуже.
Меня бы за такой бизнес-план по статье уволили бы с компании, а тут все изобретают.
Регистрация: 26.06.2008
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