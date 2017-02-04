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10:35
Олег Романцев: при мне игроки чувствовали, что если завести разговор о зарплате, можно искать другую команду (3)
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Олег Романцев: при мне игроки чувствовали, что если завести разговор о зарплате, можно искать другую команду
Экс-наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал ситуацию с высокими зарплатами и большим количеством легионеров в премьер-лиге.
– Уход Аленичева из "Спартака" стал одним из неприятных событий 2016 года?
– Для меня – естественно. Я слежу за своими ребятами, желаю им только лучшего. Надеюсь, у Аленичева как у тренера все в жизни сложится хорошо.
– Титов отметил, что в команде не было семьи. И что из-за больших зарплат некоторые игроки стали считать себя великими.
– У меня таких проблем не было – зарплаты в "Спартаке" по меркам высшей лиги были ниже среднего. К тому же футболисты подсознательно чувствовали, что если завести со мной разговор об окладе, то нужно будет искать другую команду.
Но не могу сказать, что нынешние большие заработки – это плохо. Разве олимпийские чемпионы-1956 и победители первенства Европы-1960 не заслуживали серьезных денег? А ведь они после окончания карьеры остались у разбитого корыта... И не могу осуждать тех, кто сегодня выплачивает футболистам большие суммы. Разве что пожелаю игрокам не получать, а зарабатывать.
– Еще одно откровение Титова: в команде оказалось слишком много иностранцев, что привело к созданию группировок.
– Согласен с Егором. Одно дело – Робсон и Маркао, которые моментально начали изучать русский язык. Но когда в "Сатурне", "Динамо" при каждом свистке на поле выбегало по пять-шесть переводчиков... Это очень трудно.
– Однако сейчас все отмечают, что в "Спартаке" дружная, семейная обстановка. Значит, такое возможно.
– А я не говорю, что это из области фантастики. Просто у меня не получилось, – цитирует Романцева ""СЭ.
– Уход Аленичева из "Спартака" стал одним из неприятных событий 2016 года?
– Для меня – естественно. Я слежу за своими ребятами, желаю им только лучшего. Надеюсь, у Аленичева как у тренера все в жизни сложится хорошо.
– Титов отметил, что в команде не было семьи. И что из-за больших зарплат некоторые игроки стали считать себя великими.
– У меня таких проблем не было – зарплаты в "Спартаке" по меркам высшей лиги были ниже среднего. К тому же футболисты подсознательно чувствовали, что если завести со мной разговор об окладе, то нужно будет искать другую команду.
Но не могу сказать, что нынешние большие заработки – это плохо. Разве олимпийские чемпионы-1956 и победители первенства Европы-1960 не заслуживали серьезных денег? А ведь они после окончания карьеры остались у разбитого корыта... И не могу осуждать тех, кто сегодня выплачивает футболистам большие суммы. Разве что пожелаю игрокам не получать, а зарабатывать.
– Еще одно откровение Титова: в команде оказалось слишком много иностранцев, что привело к созданию группировок.
– Согласен с Егором. Одно дело – Робсон и Маркао, которые моментально начали изучать русский язык. Но когда в "Сатурне", "Динамо" при каждом свистке на поле выбегало по пять-шесть переводчиков... Это очень трудно.
– Однако сейчас все отмечают, что в "Спартаке" дружная, семейная обстановка. Значит, такое возможно.
– А я не говорю, что это из области фантастики. Просто у меня не получилось, – цитирует Романцева ""СЭ.
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