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Вандерсон: ничья с "Видеотоном" нас не устроила, будем тренироваться дальше (видео)

Нападающий "Краснодара" Вандерсон прокомментировал контрольный матч с венгерским "Видеотоном (0:0).

"Мы тренируемся специально для того, чтобы быть в стопроцентной форме. К сожалению, результат для нас не очень хороший - эта ничья нас не устраивает. Будем тренироваться дальше, потому что впереди нас ждет четыре матча.

На сколько процентов оцениваю свою форму? Я становлюсь лучше с каждой тренировкой. Будущие матчи также мне помогут. Уверен, к началу чемпионата я буду в стопроцентной форме", - цитирует Вандерсона официальный сайт "Краснодара".

Теги: Вандерсон Краснодар
Сегодня, 10:41
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