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Максим Белый и Филипп Будковский подписали контракты с "Анжи"

Полузащитник Максим Белый и нападающий Филипп Будковский подписали контракты с "Анжи", сообщает официальный сайт клуба.

Белый будет выступать в Дагестане до конца сезона 2017/2018. Украинский футболист ранее играл за донецкие команды "Шахтер-2" и "Шахтер-3", "Сталь" Альчевск и "Заря" Луганск, а также в хорватском "Хайдуке".

Ранее сообщалось, что Будковский остаётся в Махачкале, когда "Анжи" и "Шахтер" договорились о дальнейшей аренде форварда. И вот накануне Филипп подписал соглашение с махачкалинским клубом до окончания текущего сезона.
Теги: Анжи
Сегодня, 10:56
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