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Рохус Шох: уверен, "Урал" справится с задачей сохранить прописку в премьер-лиге

Бывший спортивный директор "Урала" Рохус Шох высказал мнение о трансферной политике клуба и оценил перспективы уральской команды.

"Сейчас турнирная ситуация непростая, на это повлияли многие обстоятельства. Летом по разным причинам ушла большая группа игроков, которая определяла стиль и лицо команды. Осталось много молодых ребят, которые ещё, что называется, не заматерели на уровне РФПЛ. Естественно, новым игрокам тоже нужно было время на адаптацию.

Что касается зимней трансферной политики, Тарханов ей полностью удовлетворён, но качество покажет только сам сезон. Думаю, Урал" выступит удачно в оставшихся матчах. Сегодня перед командой стоит задача просто сохранить прописку в РФПЛ. Уверен, что с таким боеспособным и сплочённым коллективом всё получится", – сказал Шох "Чемпионат".
Теги: Урал Шох
Сегодня, 10:59
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