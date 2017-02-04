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Слушания по делу об избиении Лукасом Эрнандесом своей подруги назначены на понедельник

Французский защитник "Атлетико" Лукас Эрнандес, задержанный по подозрению в нанесении увечий своей подруге, отпущен домой до проведения дополнительных слушаний по делу.

Напомним, ночью 2 февраля 20-летний игрок был задержан полицией. Пострадавшая была доставлена в больницу с легкими травмами. Стоит отметить, что девушка француза не подавала заявление в полицию. На данный момент принято решение, что футболисту запрещено приближаться к своей подруге ближе, чем на 500 метров.

Слушания по этому делу пройдут в понедельник.

Sportbox
Теги: Атлетико
Сегодня, 11:28
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