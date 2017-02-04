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Александр Кержаков опубликовал фотографию с Аллой Пугачевой (фото)

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков опубликовал совместную фотографию со знаменитой певицей Аллой Пугачевой.

"Фото не передаёт всех эмоций, что у меня внутри! Кто знает, тот поймёт. Спасибо большое Яна Рудковская, что даже в свой день рождения исполняешь мечты других людей!" - написал Кержаков под фото в Инстаграме.

Напомним, 34-летний форвард из-за травмы не полетел с "Зенитом" на сбор в Испанию.

Теги: Кержаков Зенит
Сегодня, 11:33
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№12 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:16) #
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Пугачева уже напоминает копну сена в блестках.
Регистрация: 3.03.2007
№11 Написал: георгиевич_2 Питер (Сегодня, 12:15) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Без меня тебе, любимый мой....
Регистрация: 4.10.2016
№10 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:05) #
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Болеет за:
«Сибирь»
ББББ и паучиха.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№9 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:04) #
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Болеет за:
«Спартак»
Я видел порнофильм, который начинался точно так же.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№8 Написал: golden Axe (Сегодня, 11:59) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
гроза стекольщиков на базе зенита вместе с гламурной бабулькой,тьфу..
Регистрация: 1.02.2017
№7 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 11:56) #
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Цитата: stepanmlc
А почему он не на сборе с остальными бомжами?


А последнее предложение на незнакомом языке написано?
Регистрация: 26.01.2007
№6 Написал: li.klop (Сегодня, 11:53) #
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На ball-king.ru вчера предсказали победу Гамбурга из Немецкой Бундеслиги, а ты и дальше сливай банк надеясь лишь на свою интуицию.
Регистрация: 4.02.2017
№5 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
он странный..
Регистрация: 16.03.2010
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:47) #
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online

Мы, оглядываясь, видим лишь руины...
Регистрация: 22.09.2009
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 11:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
молодец, попал в кадр)

А почему он не на сборе с остальными бомжами?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№2 Написал: vlees (Сегодня, 11:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Старая синьора и единственная легенда зенита.
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: nami-sv (Сегодня, 11:42) #
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Болеет за:
«Спартак»
тьфу,глаза бы не смотрели.
Регистрация: 9.08.2015
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