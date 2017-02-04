Александр Кержаков опубликовал фотографию с Аллой Пугачевой (фото)

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков опубликовал совместную фотографию со знаменитой певицей Аллой Пугачевой."Фото не передаёт всех эмоций, что у меня внутри! Кто знает, тот поймёт. Спасибо большое Яна Рудковская, что даже в свой день рождения исполняешь мечты других людей!" - написал Кержаков под фото в Инстаграме.Напомним, 34-летний форвард из-за травмы не полетел с "Зенитом" на сбор в Испанию.