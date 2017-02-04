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Воспитанники "Рубина": уходим не из-за денег, в клубе нет никакого развития
Игроки молодежной команды "Рубина" защитник Александр Кузнецов и полузащитник Андрей Миронов покинули клуб в связи с конфликтом с руководством, информирует "Спорт Бизнес Online".
Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов прокомментировал ситуацию: "Мы очень хотели, чтобы и Миронов, и Кузнецов скорее достигли уровня первой команды, их даже авансом взяли на летние сборы с основной командой. Но, к сожалению, данным авансом ребята распорядились не самым лучшим образом, они снизили требования к себе в спортивном плане, а затем с подачи агентов, стали выдвигать завышенные требования по своим зарплатам".
Сами же футболисты заявили, что "Рубине" им предлагали зарплату в 50 тысяч рублей в месяц, они же были согласны на 150 тысяч.
"Про какие-то завышенные финансовые требования речи и быть не может. Зачем нас выставлять плохими, но при этом прикрываться одуванчиками? Условия, которые предложили мы, раз в 10-15 меньше, чем у самого низкооплачиваемого игрока основной команды. Не хочется конфликтовать, потому что это родной для меня клуб. Я хочу, чтобы болельщики знали правду о нас, – мы уходим вовсе не из-за денег. Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор.
Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в "Рубине" дальше не видели никакого развития. "Рубина-2" больше нет, а "Нефтехимик" по каким-то причинам не был в нас заинтересован – это уже взрослый футбол и уровень выше, чем в дубле, возможность расти. Поэтому мы посчитали, что нет смысла оставаться в "Рубине". Тухнуть в молодёжной команде в 20 лет никому не хочется", - заявил Миронов.
"Я честно оцениваю свои возможности и могу сказать, что да, я ещё не совсем готов к основной команде, мне нужно ещё окрепнуть. И поэтому мы приняли решение, что сейчас для нас главное – это развитие. Мы уходим из "Рубина" для дальнейшего роста, а не потому что нас не устроили деньги и условия клуба. Мы решили пойти по другому пути, будем сами себе искать команду, где в первую очередь мы будем играть, а не просто получать деньги" – добавил Кузнецов.
Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов прокомментировал ситуацию: "Мы очень хотели, чтобы и Миронов, и Кузнецов скорее достигли уровня первой команды, их даже авансом взяли на летние сборы с основной командой. Но, к сожалению, данным авансом ребята распорядились не самым лучшим образом, они снизили требования к себе в спортивном плане, а затем с подачи агентов, стали выдвигать завышенные требования по своим зарплатам".
Сами же футболисты заявили, что "Рубине" им предлагали зарплату в 50 тысяч рублей в месяц, они же были согласны на 150 тысяч.
"Про какие-то завышенные финансовые требования речи и быть не может. Зачем нас выставлять плохими, но при этом прикрываться одуванчиками? Условия, которые предложили мы, раз в 10-15 меньше, чем у самого низкооплачиваемого игрока основной команды. Не хочется конфликтовать, потому что это родной для меня клуб. Я хочу, чтобы болельщики знали правду о нас, – мы уходим вовсе не из-за денег. Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор.
Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в "Рубине" дальше не видели никакого развития. "Рубина-2" больше нет, а "Нефтехимик" по каким-то причинам не был в нас заинтересован – это уже взрослый футбол и уровень выше, чем в дубле, возможность расти. Поэтому мы посчитали, что нет смысла оставаться в "Рубине". Тухнуть в молодёжной команде в 20 лет никому не хочется", - заявил Миронов.
"Я честно оцениваю свои возможности и могу сказать, что да, я ещё не совсем готов к основной команде, мне нужно ещё окрепнуть. И поэтому мы приняли решение, что сейчас для нас главное – это развитие. Мы уходим из "Рубина" для дальнейшего роста, а не потому что нас не устроили деньги и условия клуба. Мы решили пойти по другому пути, будем сами себе искать команду, где в первую очередь мы будем играть, а не просто получать деньги" – добавил Кузнецов.
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