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Воспитанники "Рубина": уходим не из-за денег, в клубе нет никакого развития

Игроки молодежной команды "Рубина" защитник Александр Кузнецов и полузащитник Андрей Миронов покинули клуб в связи с конфликтом с руководством, информирует "Спорт Бизнес Online".

Руководитель пресс-службы "Рубина" Михаил Степанов прокомментировал ситуацию: "Мы очень хотели, чтобы и Миронов, и Кузнецов скорее достигли уровня первой команды, их даже авансом взяли на летние сборы с основной командой. Но, к сожалению, данным авансом ребята распорядились не самым лучшим образом, они снизили требования к себе в спортивном плане, а затем с подачи агентов, стали выдвигать завышенные требования по своим зарплатам".

Сами же футболисты заявили, что "Рубине" им предлагали зарплату в 50 тысяч рублей в месяц, они же были согласны на 150 тысяч.

"Про какие-то завышенные финансовые требования речи и быть не может. Зачем нас выставлять плохими, но при этом прикрываться одуванчиками? Условия, которые предложили мы, раз в 10-15 меньше, чем у самого низкооплачиваемого игрока основной команды. Не хочется конфликтовать, потому что это родной для меня клуб. Я хочу, чтобы болельщики знали правду о нас, – мы уходим вовсе не из-за денег. Ознакомившись с условиями, мы посчитали немного неправильным решение подписать договор.

Мы не захотели продлевать контракты только потому, что в "Рубине" дальше не видели никакого развития. "Рубина-2" больше нет, а "Нефтехимик" по каким-то причинам не был в нас заинтересован – это уже взрослый футбол и уровень выше, чем в дубле, возможность расти. Поэтому мы посчитали, что нет смысла оставаться в "Рубине". Тухнуть в молодёжной команде в 20 лет никому не хочется", - заявил Миронов.

"Я честно оцениваю свои возможности и могу сказать, что да, я ещё не совсем готов к основной команде, мне нужно ещё окрепнуть. И поэтому мы приняли решение, что сейчас для нас главное – это развитие. Мы уходим из "Рубина" для дальнейшего роста, а не потому что нас не устроили деньги и условия клуба. Мы решили пойти по другому пути, будем сами себе искать команду, где в первую очередь мы будем играть, а не просто получать деньги" – добавил Кузнецов.
Теги: Рубин
Сегодня, 11:49
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№3 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 12:23) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Правильно сделали. Теперь бы в европу переехать и ОК. Нашей молодежи не дают в России развиваться.
Регистрация: 7.11.2012
№2 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 11:59) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Игроки молодежной команды "Рубина" защитник Александр Кузнецов и полузащитник Андрей Миронов

спрашивается, какого черта Джека Восьмеркина и Джонни Фёста вообще занесло в футбол да еще и молодежный???
Регистрация: 16.03.2010
№1 Написал: li.klop (Сегодня, 11:54) #
  • -3
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На ball-king.ru вчера предсказали победу Гамбурга из Немецкой Бундеслиги, а ты и дальше сливай банк надеясь лишь на свою интуицию.
Регистрация: 4.02.2017
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