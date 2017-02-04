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Агент: ничего не слышали об интересе "Локомотива" к Эвертону Рибейро

Полузащитник Эвертон Рибейро через своего агента сообщил, что ничего не слышал об интересе со стороны "Локомотива".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что 27-летний хавбек арабского "Аль-Ахли" (ОАЭ) входит в сферу интересов железнодорожников.

"Сейчас я нахожусь рядом с Эвертоном у него дома в Дубае. Мы никогда не слышали ничего о "Локомотиве", - приводит слова агента игрока Робсона Феррейры ТАСС.
Теги: Локомотив
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: molzino Ногинск (Сегодня, 12:11) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
smile smile smile
Регистрация: 23.03.2015
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