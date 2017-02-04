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Виталий Мутко: обсудим возможность подачи заявки на финал еврокубка в 2019-м году
Президент РФС Виталий Мутко рассказал о возможности подачи Россией заявки на проведение финала одного из еврокубков в 2019 году.
"Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность. Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам", – цитирует Мутко ТАСС.
Процесс выбора хозяев финалов еврокубков 2019 года стартовал 9 декабря. Окончательные заявки должны быть поданы до 6 июня. Хозяева финалов будут оглашены в сентябре.
"Мы пока не разговаривали, но обсудим эту возможность. Хочу отметить, что там есть определенные критерии к стадионам", – цитирует Мутко ТАСС.
Процесс выбора хозяев финалов еврокубков 2019 года стартовал 9 декабря. Окончательные заявки должны быть поданы до 6 июня. Хозяева финалов будут оглашены в сентябре.
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