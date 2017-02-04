Дарио Срна: Донецк и Донбасс уже устали от войны

Капитан "Шахтера" Дарио Срна поддержал жителей Донбасса в связи с обострением военных действий.



"Эти люди, этот город, этот регион устали от войны. Люди нуждаются в мирной, спокойной жизни. Они этого заслуживают. Держитесь, мы с вами", - написал Срна в Инстаграме.