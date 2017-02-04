Андрес Иньеста не поможет "Барселоне" в матче против "Атлетика"

"Барселоны" на официальном сайте объявила, что хавбек Андрес Иньеста не сможет сыграть в домашнем матче 21-го тура первенства Испании с "Атлетиком" из Бильбао.



Сообщается, что Иньеста пока не готов выходить на поле, хотя уже и тренируется в общей группе. Также продолжают курс восстановления полузащитник каталонцев Серхио Бускетс и защитник Лука Динь.