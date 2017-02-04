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Андрес Иньеста не поможет "Барселоне" в матче против "Атлетика"

"Барселоны" на официальном сайте объявила, что хавбек Андрес Иньеста не сможет сыграть в домашнем матче 21-го тура первенства Испании с "Атлетиком" из Бильбао.

Сообщается, что Иньеста пока не готов выходить на поле, хотя уже и тренируется в общей группе. Также продолжают курс восстановления полузащитник каталонцев Серхио Бускетс и защитник Лука Динь.
Теги: Барселона Иньеста
Сегодня, 13:24
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