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"Уфа" готова играть с "Анжи" первого марта на своем стадионе
"Уфа" планирует сыграть с "Анжи" в рамках 1/4 финала Кубка России на домашнем стадионе, сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.
Встреча команд запланирована на 1 марта. В пятницу президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб намерен попросить футбольные власти перенести четвертьфинальный матч с "Краснодаром", который запланирован на 28 февраля, в манеж.
"Мы такой вариант (с переносом матча в манеж - прим. ) не рассматриваем, - сказал Газизов. - У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в Кубке в это время (1 марта), и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас".
ТАСС
Встреча команд запланирована на 1 марта. В пятницу президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что клуб намерен попросить футбольные власти перенести четвертьфинальный матч с "Краснодаром", который запланирован на 28 февраля, в манеж.
"Мы такой вариант (с переносом матча в манеж - прим. ) не рассматриваем, - сказал Газизов. - У нас на стадионе искусственный газон, сама арена готова, так что планируем сыграть у себя. Мы и в прошлом сезоне принимали ЦСКА в Кубке в это время (1 марта), и тогда никаких проблем не возникло. Не должно возникнуть и сейчас".
ТАСС
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