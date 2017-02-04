Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Новости партнеров

Джефферсон Фарфан: наша цель – чемпионство в следующем сезоне и место в Еврокубках в этом

Новичок "Локомотива" Джефферсон Фарфан рассказал о целях железнодорожников.

"Локомотив" - это большие традиции. Наш клуб – это семья, во главе которой её легенда, тренер Юрий Семин.

Мечтаю приносить команде пользу. Наша цель – чемпионство в следующем году и место в Еврокубках в этом", - цитирует Фарфана "Чемпионат".
Теги: Фарфан Локомотив
Сегодня, 13:49
Напечатать
26
(2)
№26 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 15:02) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
великий он был когда ты еще в школу ходил.. а щас он гомно
Регистрация: 4.02.2017
№25 Написал: паровоз (Сегодня, 15:00) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: maradona72
Цитата: Пивовед
Зюльте- Варегем

Лозанна, швейцарский клуб второго дивизиона! Второго, Карл!
Лозанна унизила Семина и Ко. Швейцарцы оставили за бортом еврокубков лохов. Так позорно в еврокубках проигрывал только Зенит какому-то Куюсссююусу.

И эти шмары что-то там вякают еще в след Великому Спартаку!

Сережа, ты про киприотов не забывай! а швейцарский экстрим и у вас был!мы им проипали по пенальти!вы с пшеками даже до них не дожали!великие бле"ть!
Регистрация: 25.06.2016
№24 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 14:49) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Хорошая шутка. Парень с юмором...
Регистрация: 6.01.2006
№23 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 14:47) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Лазовский
я не понял че там хрюшки по вылезали...идите лесом со своим арбузником вместе.. чемпионами нам в этом году трудно будет стать.. ну уверен зеня вас поимеет в этом .году то в по.. то в оч...

Трудно вам чемпионами будет сать в этом году?ты внатуре неумный.. .
Регистрация: 3.11.2016
№22 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:37) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ну хот ьчему то порадуйся
Регистрация: 4.02.2017
№21 Написал: vlees (Сегодня, 14:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Лазовский
ну да первй сезон оторвались и то случайно .. обычно всега взади болтались.. обида душит походу вас..да мы хот ьс группы выходили .. вы до нее и дойти не в состоянии.. та мне жалко эти 17 тысяч они все ходят да ходят.. и смотрят на этот свинарник.. и каждый год одно и тоже..тут случа

за последние 11 чемпионатов вы только 2 раза были выше,не позорься лоол?какие 17 тысяч?)1 раз было с крыльями,дальше меньше 20 не было

Вадим Лазовский,
laughing
Регистрация: 12.01.2017
№20 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:30) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Локомотив»
слышеш тело.. гопничек с района .. себя покажи.. спрятался за картинкой... и попиздохиваеш там что то

тут адекватные люди есть вообще? то одни свиньи кругом
Регистрация: 4.02.2017
№19 Написал: ВолкВолк (Сегодня, 14:29) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: vlees
гопничек с района

нее.... хулсгерлз....
Регистрация: 4.02.2017
№18 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:26) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
мы хоть выходим с группы а кто то дойти до нее не в состоянии..первый сезон выше нас и то случайность ..обычно взади болтаетесь.да мне жалко эти 17 тыщ .. что они ходят и смотрят на этот свинарник .. а там все одно и тоже
Регистрация: 4.02.2017
№17 Написал: vlees (Сегодня, 14:25) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Вадим Лазовский,
Интеллектуал когда пытаешься ответить надо жать на цитировать,а то хз кому ты там пишешь,ну по твоей аве и так все ясно,гопничек с района.
Регистрация: 12.01.2017
№16 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:24) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
ну да первй сезон оторвались и то случайно .. обычно всега взади болтались.. обида душит походу вас..да мы хот ьс группы выходили .. вы до нее и дойти не в состоянии.. та мне жалко эти 17 тысяч они все ходят да ходят.. и смотрят на этот свинарник.. и каждый год одно и тоже..тут случа
Регистрация: 4.02.2017
№15 Написал: vlees (Сегодня, 14:21) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Лазовский
при коусейру вышли с группы 12 .. в прошлом с первог оместа... а спартак в группу то когда попадал я не припомню... а лол это ты .. и клуб такой же.. поросячий

Ну вышли и как далеко прошли?)напомни мне когда локомотив хотя бы в 1/8 лиги европы играл?5 колесо такое смешное,ходит по 4 тысячи человек на игры,команда в минус 17 очках от нас,в последний раз выше 3 места поднималась лет 12 назад
Регистрация: 12.01.2017
№14 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
свининки мне парной принеси...
Регистрация: 4.02.2017
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (4)

Цитата: Пивовед
Зюльте- Варегем

Лозанна, швейцарский клуб второго дивизиона! Второго, Карл!
Лозанна унизила Семина и Ко. Швейцарцы оставили за бортом еврокубков лохов. Так позорно в еврокубках проигрывал только Зенит какому-то Куюсссююусу.

И эти шмары что-то там вякают еще в след Великому Спартаку!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: ВолкВолк (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (6)

Вадим Лазовский,
проводница... два чая с лимоном...
Регистрация: 4.02.2017
№11 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:16) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
при коусейру вышли с группы 12 .. в прошлом с первог оместа... а спартак в группу то когда попадал я не припомню... а лол это ты .. и клуб такой же.. поросячий
Регистрация: 4.02.2017
№10 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Лазовский
бесполезный клуб так это как раз спартак.. вы как в еврокубки не выдете так.. еп... вас на первой стадии причем хоть кто...

так что задумайтесь.. стоит ли вам в лч выходить.. то еб... как обычно ...хотя вам не привыкать


Зюльте- Варегем


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№9 Написал: vlees (Сегодня, 14:12) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Лазовский
бесполезный клуб так это как раз спартак.. вы как в еврокубки не выдете так.. еп... вас на первой стадии причем хоть кто...

так что задумайтесь.. стоит ли вам в лч выходить.. то еб... как обычно ...хотя вам не привыкать

Ох да локомотов та у нас опытный европейский боец,Аполлоны и другие Лозаны не дадут соврать,а когда там локо играл последний раз в лч и не вспомнить с 1 раза,лол
Регистрация: 12.01.2017
№8 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:12) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Лазовский
так что задумайтесь.. стоит ли вам в лч выходить.. то еб... как обычно ...хотя вам не привыкать

Теперь ждем как ты расскажешь о подвигах локомотива в лч. Давай, не стесняйся.
Регистрация: 16.08.2008
№7 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:08) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Локомотив»
бесполезный клуб так это как раз спартак.. вы как в еврокубки не выдете так.. еп... вас на первой стадии причем хоть кто...

так что задумайтесь.. стоит ли вам в лч выходить.. то еб... как обычно ...хотя вам не привыкать
Регистрация: 4.02.2017
№6 Написал: Кристоф (Сегодня, 14:06) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Лазовский
я не понял че там хрюшки по вылезали...идите лесом со своим арбузником вместе.. чемпионами нам в этом году трудно будет стать.. ну уверен зеня вас поимеет в этом .году то в по.. то в оч...

Желаю локомотиву в этом году в фнл не вылететь.
Регистрация: 16.08.2008
№5 Написал: vlees (Сегодня, 14:03) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вадим Лазовский
я не понял че там хрюшки по вылезали...идите лесом со своим арбузником вместе.. чемпионами нам в этом году трудно будет стать.. ну уверен зеня вас поимеет в этом .году то в по.. то в оч...

Уверен локомотив вылетит в этом году и на 1 один бесполезный клуб в рфпл станет меньше,бгг
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: Вадим Лазовский (Сегодня, 14:01) #
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Локомотив»
я не понял че там хрюшки по вылезали...идите лесом со своим арбузником вместе.. чемпионами нам в этом году трудно будет стать.. ну уверен зеня вас поимеет в этом .году то в по.. то в оч...
Регистрация: 4.02.2017
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:59) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Фан-фан Тюльпан тот ещё пиздабол.


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: vlees (Сегодня, 13:55) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вау,когда локо последний раз хотя бы серебро брал?лол
Регистрация: 12.01.2017
№1 Написал: PanoV СПб (Сегодня, 13:50) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
И на меньшее мы не согласны)


--------------------
Мне нужен раб, который будет чистить мне мандарины
Регистрация: 30.04.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.